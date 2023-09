Walewska: o que se sabe sobre a morte da jogadora de vôlei que deixou fãs perplexos

O que se sabe sobre a morte da jogadora de vôlei? Walewska morreu nesta quinta-feira (21)

O mundo do esporte e os apaixonados pelo voleibol estão perplexos com a morte da ex-jogadora de vôlei Walewska. Campeã com a Seleção Brasileira dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, ela morreu em São Paulo aos 43 anos.

Onde Walewska estava?

Walewska Moreira de Oliveira tinha 43 anos e estava lançando uma autobiografia em São Paulo, a Outras Redes. Ela também gravou participações em podcasts e estava divulgando o novo momento que vivia após deixar as quadras.

Onde foi registrada a ocorrência?

O que se sabe é que uma ocorrência foi registrada por volta das 18h no prédio em que ela morava, na região central de São Paulo. Policiais foram chamados ao local e constataram a morte da atleta. As informações foram reveladas pelo repórter Edgar Alencar, do SporTV.

O que os amigos disseram?

Em um desabafo nas redes sociais, Paula Pequeno, que foi companheira da atleta, pediu respeito à dor dos amigos e da família. "Gente, pelo amor do Senhor, é um momento muito delicado, está todo mundo destroçado, todo mundo arrebentado com uma notícia dessa! [...] O mundo do vôlei, o Brasil inteiro, a família inteira, está todo mundo desesperado, em luto e sofrendo", escreveu ela. Outros amigos como Sheilla Castro e atletas da atualidade também desabafaram.

O que Walewska disse em sua última entrevista?

Em sua última entrevista, para o podcast "Ataque Defesa", do jornalista Alê Oliveira, ela fez uma reflexão sobre a carreira e afirmou que estava se sentindo produtiva. A atleta faria aniversário no próximo dia 1 de outubro.

"Tudo o que eu faço hoje é direcionado para mostrar o conhecimento que eu adquiri nesses 30 anos e falar disso. Tem algumas coisas que tocaram. O atleta não fala de dinheiro, de pós-carreira, não fala de planejamento, não se prepara estudando, aprendendo outras coisas para que quando ele caia no mundo fora da redoma, ele esteja pelo menos bem preparado. Não vou falar que será fácil, mas será um pouco mais fácil se ele tiver esse pensamento de que aquilo vai terminar um dia. Vou fazer 44 anos dia 01 de outubro. Eu tenho pelo menos mais 40 anos de vida produtiva. É um mundo inteiro que você tem que pensar quando está dentro da quadra".

A ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveira faleceu aos 43 anos de idade na quinta-feira, 21, em São Paulo. Por enquanto, a família não revelou a causa da morte dela. A atleta foi campeã olímpica em Pequim em 2008 e foi medalha de bronze em Sidney em 2000. Ela se despediu das quadras em 2022, quando jogada no time Praia Clube. Recentemente, ela lançou o livro Outras Redes sobre a sua trajetória e estava em fase de divulgação do projeto.