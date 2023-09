Marido de Walewska desabafa após tragédia: ‘Não paro de chorar’

Marido de Walewska Oliveira, Ricardo Mendes se pronuncia sobre como está se sentindo após a morte da ex-jogadora de vôlei

O empresário Ricardo Mendes, que é o marido da ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveira, voltou a se pronunciar sobre a morte trágica da atleta. Em conversa com a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, ele contou sobre como está se sentindo após a tragédia.

“É o momento mais difícil de toda a minha vida. Não paro de chorar e pensar nela. Jamais pensaria que ela seria capaz disso”, afirmou ele, e completou: “Nenhum motivo no mundo justifica alguém tirar a própria vida. Deixou eu, pai, mãe, irmão, amigos, cunhada, sobrinhos, fãs… Meu Deus”.

Além disso, ele contou que ainda não teve acesso a carta de despedida que ela deixou antes de cair do 17º andar do prédio onde morava, que está em posse da polícia. “Ainda não me entregaram a carta e nem o celular dela”, disse ele.

Em entrevista recente ao site UOL, Ricardo Mendes contou como recebeu a notícia da morte da esposa. “Cheguei em casa depois de um dia intenso de trabalho, não sabia que a Wal já tinha chegado. O interfone tocou, eu não atendi. Depois vieram as mensagens no Whatsapp do grupo do condomínio, até que a gestora tocou a campainha da minha casa para me avisar da tragédia. Meu chão abriu e eu desmoronei”, contou ao UOL.

Então, ele contou sobre a noite anterior da tragédia e qual era o clima entre eles. “Ela me questionou que eu estava estranho e distante, eu respondi que não dava para continuar onde não havia mais amor entre homem e mulher. Ela ficou introspectiva, ficou quieta e fomos dormir. A gente se amava, eu esperava ela aceitar a separação numa boa”, contou.

Causa da morte de Walewska

A ex-jogadora de vôlei e campeã olímpica Walewska faleceu aos 43 anos na noite de quinta-feira, 21. Ela caiu do 17º andar do prédio onde morava em São Paulo e seu corpo foi encontrado no primeiro andar do local. O resgate chegou a ser chamado para tentar reanimá-la, mas a morte foi declarada no local. Agora, a polícia investiga as circunstâncias da morte dela.

Segundo a polícia, ela deixou uma carta de despedida em uma folha sulfite e também teria ingerido bebida alcoólica. As câmeras do prédio registraram que Walewska foi para o 17º andar sozinha e entrou na área de lazer dos moradores às 16h05.