Irmão de Walewska diz que pagou todo o funeral: ''Marido não arcou com nada''

Sem a presença e ajuda do cunhado, irmão de Walewska diz que pagou tudo e resolveu as burocracias do funeral da ex-jogadora

O irmão da campeã olímpica Walewska, Wesley Oliveira, revelou ao UOL que resolveu todas as burocracias e contas do funeral da ex-jogadora sozinha, sem a ajuda do marido dela, Ricardo Alexandre Mendes, com quem ela estava casada há 20 anos.

Sem aparecer na despedida da esposa em Belo Horizonte, neste sábado, 23, o corretor de imóveis também não desembolsou nenhum valor para o último adeus da até então sua mulher. Segundo Wesley, único irmão dele, ele resolveu tudo sozinho.

"Eu fiz o que tinha que fazer porque era minha irmã. Corri para o prédio no dia do incidente, resolvi todas as burocracias, eu paguei tudo. Tanto a parte do translado, até todos os custos gerais do funeral. No total foram R$ 20 mil de custos. O marido da minha irmã não arcou com nada", declarou ao UOL.

Sem aparecer no velório, um amigo de Ricardo falou por ele para o site de notícias, dizendo que o corretor comprou passagem, mas não foi se despedir porque a família de Walewska não queria. O irmão dela então desmentiu a versão.

"Eu precisei de um documento da minha irmã para liberar o corpo dela, ele (Ricardo) deixou o RG na recepção do prédio. Depois, precisei pegar uma roupa pra vestir minha irmã, ele também deixou na portaria para a funerária pegar. Não encontrei com ele em nenhum momento", disse o piloto de avião, que se formou na profissão após a atleta ajudar a pagar os custos do curso.

Neste sábado, 23, a presença de Ricardo no velório e enterro da ex-jogadora não era esperada. Segundo o UOL, ele teria se recusado a reconhecer o corpo da amada no prédio onde mora e teria deixado as roupas dela na portaria para a funerária.

Ainda conforme informações apuradas pelo portal de notícias, o coautor do livro de Walewska alegou que ela era extremamente apaixonada pelo marido e que se emocionou ao falar dele durante uma conversa.

Qual foi a causa da morte de Walewska?

A ex-jogadora de vôlei e campeã olímpica Walewska faleceu aos 43 anos na noite de quinta-feira, 21. Ela caiu do 17º andar do prédio onde morava em São Paulo e seu corpo foi encontrado no primeiro andar do local. O resgate chegou a ser chamado para tentar reanimá-la, mas a morte foi declarada no local. Agora, a polícia investiga as circunstâncias da morte dela.

Segundo a polícia, ela deixou uma carta de despedida em uma folha sulfite e também teria ingerido bebida alcoólica. As câmeras do prédio registraram que Walewska foi para o 17º andar sozinha e entrou na área de lazer dos moradores às 16h05. Por enquanto, a família ainda não se pronunciou sobre a morte dela.