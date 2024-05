Lembra dela? Sósia mirim de Ana Paula Arósio cresceu e semelhança impressiona

Idênticas! Menina que ficou conhecida como a sósia mirim de Ana Paula Arósio cresceu e está ainda mais parecida com a atriz; veja antes e depois

Nos anos 2000, Ana Paula Arósio encontrou uma sósia mirim, Rafaela Romolo, que, com apenas três anos, encantava a todos pela sua semelhança com a atriz. Agora, duas décadas depois delas protagonizarem um comercial juntas, a jovem cresceu e está ainda mais parecida com a famosa, que abandonou a carreira na televisão.

Em suas redes sociais, Rafaela, que também leva uma vida bastante discreta, acumula 22 mil seguidores. Com formação em artes cênicas e pós-graduação em direção e atuação em uma das escolas mais prestigiadas de São Paulo, ela já teve experiências no teatro e participações especiais na televisão desde que cresceu.

Seu perfil também conta com fotos em viagens, bastidores de produção e ensaios fotográficos, sempre com muitos comentários destacando suas semelhanças com a atriz: “Nossa, você está muito parecida com a Ana Paula”, disse um admirador. “Tão linda quanto a Arósio”, exaltou mais um. “Continua a cara da Ana Paula”, escreveu um terceiro.

Vale lembrar que Rafaela já contou como era a sua relação com a atriz, já que as duas trabalharam juntas em uma propaganda quando ela ainda era criança. No ano passado, a jovem reapareceu nas telinhas em uma participação especial no programa 'Fofocalizando', do SBT, para relembrar seu passado como sósia mirim de Ana Paula, e falou sobre a beldade.

Rafaela contou que muita gente pensava que ela era filha da atriz por causa da semelhança entre elas e que tinha uma ótima relação com a famosa: “Acharam que eu era filha. Minha mãe conta até hoje que acharam que ela era minha babá e que estava andando de carrinho comigo, por muitos e muitos anos. Até hoje, vêm me perguntar na rua 'você é filha da Ana Paula Arósio?'”, disse ela.

“Não sei se eu realmente lembro dessa cena ou se a minha mãe me contou, mas eu lembro de realmente estar em uma escada, a Ana Paula olhar para mim e falar: 'meu Deus, se eu tivesse uma filha, não seria tão parecida comigo quanto você é'. Minha mãe me conta que ela sempre foi muito legal, queria saber, conversar e cuidar de mim, por eu ser pequena”, disse.

Ana Paula Arósio ressurge em ensaio do fotógrafo:

Em 2022, a atriz Ana Paula Arósio fez uma rara aparição na internet nesta semana ao surgir em um álbum de fotos do fotógrafo Jairo Goldflus. Ele compartilhou algumas fotos que fazem parte do livro Singular, no qual buscou revelar a beleza natural das mulheres, sem maquiagem ou filtros. No Instagram, o profissional exibiu uma prévia das fotos e compartilhou a foto de Arósio; veja os cliques.