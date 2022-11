Ana Paula Arósio ressurge em ensaio do fotógrafo Jairo Goldflus

Com uma vida longe dos holofotes, Ana Paula Arósio surge deslumbrante em novo ensaio fotográfico para o livro Singular, de Jairo Goldflus

A atriz Ana Paula Arósio (47) fez uma rara aparição na internet nesta semana ao surgir em um álbum de fotos do fotógrafo Jairo Goldflus. Ele compartilhou algumas fotos que fazem parte do livro Singular, no qual buscou revelar a beleza natural das mulheres, sem maquiagem ou filtros. No Instagram, o profissional exibiu uma prévia das fotos e compartilhou a foto de Arósio.

Ana Paula Arósio está longe da televisão desde que atuou na série Na Forma da Lei, de 2010. Desde então, ela leva uma vida longe da mídia e dos holofotes e também não tem redes sociais. Em 2020, ela fez uma rara aparição na TV ao surgir no comercial de um banco.

Na legenda do álbum de fotos, o fotógrafo Jairo Goldflus compartilhou um texto com mais detalhes sobre a criação do seu livro. "Esse livro nasce em um momento tão singular quanto cada uma dessas fotos. De um lado, o feminismo populariza-se e assistimos a uma desconstrução de padrões de gênero e de beleza. De outro, crescem as redes sociais e a tela passa a ser um espelho narcísico onde admiramos, sobretudo, a nossa própria imagem, transformada pelos filtros e nunca satisfatória o bastante. ​É nesse abismo entre imagem real e construída que ecoa a pergunta: o que é a beleza? Uma resposta única não existe, já que o conceito definitivo do que é belo escapa inclusive ao tempo, mudando de uma época para outra, de uma cultura para outra ou mesmo de uma classe social para outra. No entanto, podemos nos aproximar de algumas respostas, talvez até reelaborando a pergunta: onde está a beleza? ​É isso que Jairo Goldflus tenta desvendar neste trabalho corajoso, através do olho sagaz de sua câmera. Giovana Madalosso", compartilhou.

Ana Paula Arósio posa para o fotógrafo Jairo Goldflus