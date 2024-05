Breno da Matta, de Renascer, revela em qual outro remake gostaria de atuar

Em entrevista à CARAS Brasil, Breno da Matta abre o coração sobre seu primeiro papel em novelas e fala de trabalho em Justiça 2

Farmacêutico de formação, Breno da Matta (41) vem brilhando em Renascer, da TV Globo, no papel do pastor Lívio. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, durante ensaio fotográfico, o ator baiano, que também está no ar com a série Justiça 2, do Globoplay, abre o coração sobre seu primeiro papel em novelas e revela em qual outro remake gostaria de atuar.

Nascido em Itabuna, a 32 km de Ilhéus, onde acontece a história de Renascer, Breno fala da experiência. "Tem sido maravilhoso fazer essa novela porque é a minha primeira novela, e é um texto lindo, um personagem maravilhoso, colegas de cena maravilhosos. Estou aprendendo muito, estou muito feliz", fala o artista.

O ator ainda revela ainda qual outro remake gostaria de atuar. "O Bem Amado. Não sei se tenho condições e nem idade para fazer o Odorico Paraguaçu (vivido por Paulo Gracindo, em 1973). Acho um personagem icônico da dramaturgia brasileira", conta.

Breno também fala de seu personagem em Justiça 2, o motoboy Túlio, que atua nas ruas de Brasília e é peça importante de uma das quatro histórias contadas pela nova temporada da série. Ele trabalha com Balthazar (Juan Paiva) e Larissa (Jéssica Marques), no restaurante Canto do Bode.

"Faço o Túlio, que na história um foi do Juan Paiva. Foi minha primeira experiência em trabalho grande dentro da TV Globo, estou muito feliz. E são personagens muito diferentes, o pastor Lívio e o Túlio, de Justiça", finaliza.

ASSISTA AO VÍDEO: