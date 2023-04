Solteiro, Cauã Reymond dá satisfação e revela companhia: ''Tarde foi com ela''

Após confirmar término com Mariana Goldfbarb, Cauã Reymond dá satisfação e mostra como foi sua tarde de sábado

O ator Cauã Reymond (42) revelou como foi seu sábado, 22, após confirmar o fim de seu casamento com Mariana Goldfarb (33) nos últimos dias. Em sua rede social, o famoso compartilhou fotos exibindo o que fez no dia e, diferente de muita gente, ele não descansou apesar de ser final de semana.

Escalado para a próxima novela das nove, Terra e Paixão, o ator mostrou que está focado no trabalho e que as gravações estão a todo vapor. Inclusive, ele aproveitou para exibir os cliques de como estão os bastidores.

Com a atriz Susana Vieira (80), Cauã Reymond apareceu sorridente trabalhando. "Minha tarde foi com ela", escreveu o artista global.

Em seu feed, ele publicou registro de sexta-feira, 21, nos bastidores. "Set de ontem", disse ele sobre estar na trama de Walcyr Carrasco.

Veja as fotos publicadas por Cauã Reymond:

Cauã Reymond se manifesta sobre fim de casamento com Mariana Goldfarb

Cauã Reymond (42) usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 19, para se pronunciar sobre o fim de seu casamento com Mariana Goldfarb (33).

Através dos Stories do Instagram, o ator confessou que não gosta de expor sua vida pessoal, mas devido as diversas mensagens e ligações que está recebendo, decidiu confirmar o término da relação.

"Como sabem, tenho um perfil mais reservado, sem exposições da minha vida privada. No entanto, em função das mensagens e ligações que tenho recebido, achei importante abrir esse canal para confirmar o fim do meu relacionamento com a Mariana", começou ele.

Em seguida, Reymond deixou claro que não falará mais sobre o assunto. "Por ser um momento íntimo de nós dois, não farei mais qualquer comentário aqui sobre o assunto e tenho certeza que todos compreenderão a minha decisão. Obrigado a todos", finalizou.

Cauã e Mariana estavam juntos desde 2016 e se casaram uma cerimônia intimista em abril de 2019 no interior de Minas Gerais. O fim do casamento foi anunciado pela influenciadora digital nesta manhã. "Ciclos se iniciam e se encerram. E o ciclo da minha vida ao lado do Cauã se encerrou. Saio de tudo isso muito consciente do que aprendi nesses anos de relacionamento. Tenho as melhores trocas aqui, então senti que deveria também compartilhar isso, afinal de contas, nossa vida não é feita só de coisas boas."