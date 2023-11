Sheron Menezzes relata assalto à mão armada: ‘Eu vivi um milagre’

Sheron Menezzes surpreende ao contar que sofreu um assalto e um acidente de carro ao mesmo tempo

A atriz Sheron Menezzes, que protagonizou a novela Vai na Fé, da Globo, surpreendeu ao gravar um vídeo para contar que foi assaltada e sofreu um acidente de carro ao mesmo tempo nesta semana. Ela fez um relato sobre os sustos que enfrentou e desabafou ao contar que acredita que viveu um milagre.

A estrela contou que tudo começou quando seu carro foi fechado por assaltantes armados, que queriam levar o veículo. Enquanto ela estava saindo do veículo, um ônibus bateu em seu carro e os assaltantes ficaram nervoso. Ela perdeu bens materiais, mas acredita que ganhou uma nova chance de viver.

"Eu fiquei pensando se eu devia vir aqui falar com vocês, mas eu acordei tendo a consciência de que eu vivi um milagre. Então, eu vim contar. Há dois dias, eu sofri um assalto. Um carro fechou o meu na pista da esquerda, desceram quatro homens fortemente armados, querendo roubar as coisas, queriam levar o carro. Enquanto eu estava descendo, um ônibus a mais de 80 por hora, bateu na traseira do meu carro enquanto eu estava sendo assaltada. aí que vem… Esse motorista não viu o carro parado na rua e eu me machuquei, mas foi muito pouco perto do que podia ter acontecido. Os assaltantes ficaram muito nervosos”, disse ela.

E completou: "Apontando a arma na minha cara, ele gritava muito que queria meu celular, que queria a minha aliança. Não dispararam nenhum tiro, conseguiram fugir. O ônibus não passou por cima de mim na via. Por uns instantes eu falei: ‘Meu Deus, tanta coisa podia ter acontecido’. Eu vivi uma coisa muito potente que é você ser assaltado a mão armada e uma batida muito forte, e eu estou aqui”.

Por fim, ela declarou que é grata por sua vida. "Eu estou em casa, estou com a minha família, estou bem e eu estou feliz de estar aqui. Eu queria dividir com vocês esse grande milagre que aconteceu na minha vida, esse livramento, como quiser chamar. Eu realmente me sinto renascida, como se tivesse dois aniversários, uma nova oportunidade para fazer melhor, repensar as coisas importantes para mim, viver de uma maneira mais leve, fazendo o bem. Estou muito feliz, estou reflexiva, pensando em tudo que aconteceu. De fato, eu acho que foi uma grande oportunidade de fazer muito melhor. A vida passa assim… Já que eu tive essa oportunidade, eu vou viver ela bem vivida”, finalizou.

View this post on Instagram A post shared by Sheron Menezzes (@sheronmenezzes)

Nova tatuagem de Sheron Menezzes

Sheron Menezzes usou as redes sociais para mostrar sua nova tatuagem para os seus seguidores. A atriz, que interpretou a personagem Sol na novela Vai da Fé, da TV Globo, eternizou uma palavra no braço.

Em seu perfil no Instagram, a artista postou fotos e vídeos do momento em que tatuou a palavra 'Dushi'. Além dela, a atriz Letícia Salles, que deu vida a personagem Érika na mesma trama, também marcou na pele o termo.

Ao dividir os registros, Sheron falou sobre sua nova palavra preferida, que segundo ela, marca 'o fim de um ciclo lindo'. "Dushi, minha nova palavra favorita… tudo que é bom, tudo que é bonito… uma palavra que marcou o fim de um ciclo lindo e o começo de outro ainda mais maravilhoso!", escreveu a artista, que recentemente viajou para Curação com outras colegas da novela.