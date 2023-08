Sheron Menezzes exibe nova tatuagem: "Palavra que marcou o fim de um ciclo lindo"

A atriz Sheron Menezzes, de 'vai na Fé', eternizou na pele uma palavra

Sheron Menezzes usou as redes sociais nesta quinta-feira, 24, para mostrar sua nova tatuagem para os seus seguidores. A atriz, que interpretou a personagem Sol na novela Vai da Fé, da TV Globo, eternizou uma palavra no braço.

Em seu perfil no Instagram, a artista postou fotos e vídeos do momento em que tatuou a palavra 'Dishi'. Além dela, a atriz Letícia Salles, que deu vida a personagem Érika na mesma trama, também marcou na pele o termo.

Ao dividir os registros, Sheron falou sobre sua nova palavra preferida, que segundo ela, marca 'o fim de um ciclo lindo'. "Dushi, minha nova palavra favorita… tudo que é bom, tudo que é bonito… uma palavra que marcou o fim de um ciclo lindo e o começo de outro ainda mais maravilhoso!", escreveu a artista, que recentemente viajou para Curação com outras colegas da novela.

Leticia também postou um vídeo mostrando os detalhes do dia em que as duas fizeram a tatuagem. "É isso que 'Vai na Fé' faz com a gente. Cria amizades para uma vida toda, uma viagem mágica para Curaçao e uma tatuagem juntas pra eternizar tudo o que isso representa", disse a atriz.

Nos comentários, um seguidor quis saber o significado da palavra e Salles explicou. "O que significa essa palavra, Lê?", quis saber o fã. "'Querido/meu bem/lindo(a)' e tudo o que é bom, gostoso e legal... no idioma Papiamento", contou.

Confira as publicações:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheron Menezzes (@sheronmenezzes)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Salles (@letisalless)

Fotos com o filho

Recentemente, Sheron Menezzes explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar um novo ensaio fotográfico com seu filho, Benjamin, de 6 anos, fruto do casamento com Saulo Bernard. Nas novas imagens, mãe e filho apareceram sorridentes enquanto posavam em uma sala de estar. O menino mostrou o quanto já cresceu e que é a cara da mamãe coruja. "Porque ontem tava vivendo um domingo de amor e chamego… carrossel de fofura pra vocês!", disse ela na legenda. Veja as fotos!