Sensitiva faz previsão bombástica envolvendo Huck: "Angélica chorando muito"

Sensitiva faz previsão para o apresentador e faz alerta ao global; veja

A sensitiva Bianca Godói pegou os fãs de Luciano Huck de surpresa ao fazer uma previsão trágica para o comandante do Domingão. Em um alerta publicado em seu perfil, ela pede que ele tome muito cuidado com sua saúde.

Segundo ela, o marido de Angélica vai passar por momentos difíceis em breve. "A espiritualidade me mostrou ele acamado dentro de um hospital e a Angélica chorando muito, como se fosse algo surpresa, surpreendendo negativamente a saúde de Luciano Huck, como uma cirurgia", disse ela.

A sensitiva ainda garantiu que vem mais mudanças na carreira do apresentador. Para ela, Huck não vai ser mantido aos domingos e deve deixar a emissora em 2024.

"Ele vai sair do dia que ele está apresentando o programa e vai para outro dia, ou até mesmo para semanas. E eu vejo a saída de Luciano da Globo em 2024. Eu vejo ele se desligando da Globo e buscando novos caminhos".

MOMENTO EMOCIONANTE

O quadro 'The Wall', uma espécie de quiz valendo certa quantia de dinheiro, do 'Domingão com Huck, emocionou os telespectadores com a participação de Jonathan Williantan da Silva e seu marido Daniel Rocha Braz.

Os participantes adotaram cinco filhos e se inscreveram no jogo para conseguir comprar uma casa para a família. Daniel tem três empregos e trabalhava muito para que Jonathan pudesse ficar em casa cuidando das crianças.

No entanto, após exibir o quadro em que o casal ganhou R$ 73 mil, a edição escreveu que aquele episódio era em homenagem à memória de Jonathan.

"Como vocês acabaram de ver nessa cartela final, o Jhonatan nos deixou. A gente gravou esse episódio do The Wall algumas semanas atrás e o pouco tempo entre a gente gravar e a exibição hoje, a gente recebeu a notícia que o Jhonatan faleceu de dengue hemorrágica", disse Luciano Huck.