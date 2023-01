Sasha abre álbum de fotos das férias ao lado do marido e de Bruna Marquezine

Sasha Meneghel Szafir, Bruna Marquezine e João Figueiredo curtiram os dias de folga longe dos holofotes na Bahia

Sasha Meneghel Szafir (24) usou suas redes sociais no último domingo, 16, para matar a curiosidade dos fãs e abriu o álbum de fotos das suas férias na Bahia. Acompanhada da amiga Bruna Marquezine (27) e do marido, o cantor gospel João Figueiredo (23), ela curtiu os dias de folga em uma ilha paradisíaca, Boipeba, na Bahia.

Entre os cliques, o casal, que se uniu oficialmente em maio de 2021, aparece abraçadinho tomando um banho de mar. Já as fotos acompanhadas de Bruna revelam os bastidores da celebração do ano novo e as amigas se arrumam juntas para a ocasião. O trio também aparece caminhando abraçado em uma das fotos e em outra, a filha de Xuxa (59) exibe o corpão tomando sol de biquíni.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SASHA (@sashameneghel)

Nos comentários, Sasha, que costuma ser bastante discreta sobre sua vida pessoal, recebeu uma declaração do amado: “Te amo”, comentou João, que estava sendo cotado com um dos participantes do BBB 23. Algumas seguidoras também deixaram elogios: “Amo ver vocês juntas mesmo sem conhecer ambas têm uma conexão única que floresce", comentou uma fã, “Bruna e Sasha, passam a mesma vibe da Kendall Jenner e Hailey Bieber”, elogiou outra, comparando as amigas a modelos americanas.

João Figueiredo, marido de Sasha, revela o motivo para não ter ido ao BBB 23

Não foi dessa vez! Na última sexta-feira, 13, João Figueiredo, marido de Sasha Meneghel, abriu uma caixinha de perguntas em suas redes sociais e foi questionado sobre sua ida para o BBB. Os participantes do reality foram revelados também na sexta e os fãs do cantor, que esperavam sua participação por conta de boatos, ficaram confusos ao ver que João não figurou no elenco da atração.

Em resposta, João disse: "Eu não fui convidado. Também não aceitei convite e depois desisti, eu só não iria. Mas se eu fosse, não desistiria", declarou. Sasha ainda brincou com a situação: "Nunca nem iria. Eu, hein? Eu ia aparecer lá de Dummy. Eu ia dormir com ele todos os dias, ia estourar o programa. Não tem a menor condição. Eu tenho gastrite, João! Você não pode ir”, disse.