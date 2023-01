BBB 23: João Figueiredo revela o motivo para não ter ido ao reality

Sasha Meneghel ficou irritada após João figueiredo mostrar interesse em participar do Big Brother Brasil 23

O genro de Xuxa (59), João Figueiredo (23), resolveu abrir uma caixinha de perguntas em seu Instagram para responder algumas curiosidades que vem recebendo de seus seguidores. Nesta sexta-feira,13, ele revelou a hipótese de participar do BBB 23.

Ao começar a responder sobre o assunto, Sasha Meneghel (24) se mostrou irritada com a possibilidade do marido fazer parte da Casa mais Vigiada do Brasil e revelou que não teria a menor condição disso acontecer.

"Nunca nem iria. Eu, hein? Eu ia aparecer lá de Dummy. Eu ia dormir com ele todos os dias, ia estourar o programa. Não tem a menor condição. Eu tenho gastrite, João! Você não pode ir", disse Sasha.

Na sequência, João que não foi convidado pela produção do programa respondeu: "Por isso, olha! Por isso não iria. Eu não fui convidado. Também não aceitei convite e depois desisti, eu só não iria. Mas se eu fosse, não desistiria", completou.

RELAÇÃO COM A FAMÍLIA

Respondendo a uma caixinha de perguntas, o marido de Sasha Meneghel (24), João Figueiredo (23), comentou sobre a relação com a sogra, Xuxa Meneghel (59), de forma brincalhona.

Nos anos 90, havia boatos de que a cantora havia feito pactos satânicos para obter sucesso e que suas músicas, se escutadas de trás para frente, tinham versos diabólicos escondidos.

O genro, então, brincou com a situação ao responder sobre o convívio com a loira: "É bem legal, tem umas coisas bem diferentes. Quando a gente se encontra, a gente canta 'Ilariê' de trás para frente, ouvimos os discos ao contrário, é bem legal".