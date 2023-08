Relembre os melhores momentos da última aparição de Aracy Balabanian na televisão!

A atriz Aracy Balabanian fez sua última aparição na televisão em uma entrevista com o jornalista Pedro Bial

Nesta segunda-feira, 7, a atriz Aracy Balabanian faleceu aos 83 anos, vítima de um câncer no pulmão. A artista que colecionou diversos sucessos em sua carreira como as produções “Sai de Baixo”, “Rainha da Sucata” e “A Próxima Vítima”, fez sua última aparição na televisão no ano passado.

Aracy participou em agosto de 2022 no programa “Conversa com Bial”, programa de entrevistas apresentado por Pedro Bial. O jornalista conversou com a estrela sobre sua infância, sua família de imigrantes armênios, e é claro, sua carreira.

Na conversa, Aracy se lembrou de um de seus primeiros contatos com o teatro, que foi aos 14 ou 15 anos, quando o diretor teatral Augusto Boal deu uma palestra em sua escola. O diretor indicou a jovem Aracy para participar de um teste para a companhia Teatro do Estudante Paulista, e ela passou. “Eu passei no teste, para mim foi uma entrada triunfal”, comentou.

Apesar de ser muito aclamada em seus papéis no teatro, e depois na televisão, Aracy lembrou que houve uma resistência de seu pai em relação a sua profissão: “Nós levamos nesse entrever, meu pai e eu, mais de 10 anos. Tirando mesada, dando, mal e porcamente um dinheirinho para pegar a condução. Foi impondo todas as dificuldades para que eu não fizesse”.

Foi só em 1968, com a novela “Antônio Maria”, exibida na TV Tupi e onde Aracy interpretou a personagem Heloísa, que seu pai Rafael Balabanian cedeu: “Antônio Maria não deu, ele cedeu, e foi quando ele faleceu. E quando foram tirar o paletó dele, caíram várias fotos minhas já autografadas, porque ele fazia isso, fazia eu autografar e saía distribuindo”.

Pedro Bial ainda se lembrou que em 1972, quando saiu da TV Tupi, pois havia sido contratada pela Rede Globo, a chegada de Aracy na emissora foi notícia no Jornal Nacional. “Foi uma coisa muito bonita, eu terminava na Tupi, as 19:40h saía do ar a novela em que eu estava, e entrou no Jornal Nacional eu assinando o contrato”.

Em 1981, Aracy estrelou a novela “Coração Alado” escrita por Janete Clair. Porém, Aracy revelou que preferiu mudar a conclusão da novela. No final da novela, a personagem de Aracy iria se casar, e não ajudava sua própria filha no nascimento da neta.

“Eu estudei, mas fiquei tão preocupada com isso. Não é legal, essa mulher não faria isso. Não chegou a minha hora, não chega sua hora quando não é, era hora da sua filha. Mas eu estudei, achei uma forma mais suave de fazer, mas fui dormir e não conseguia pegar no sono, e a cena era logo cedo”, lembrou.

Porém, Aracy ficou desconsertada com o fim de sua personagem: “Liguei pra Janete, nunca fiz isso em toda a minha vida, nem antes e nem depois. Mas eu liguei e falei: ‘Por favor, não dá Janete, ela nunca deixaria a filha dela, mas eu vou fazer, vou tentar fazer de uma forma mais suave, não vou falar tão brava’. Aí eu comecei a chorar e não tinha mais argumentos, sou muito chorona”.

Ao chegar para a gravação do capítulo final, a atriz foi surpreendida: “Chegando na Globo, que ainda era no Jardim Botânico: “Ordens de Dona Janete Clair, sua cena vai ser passada para o final do dia”. O que foi que eu fiz? Foi aquele maldito telefonema. ‘Eu não deveria ter telefonado’, sempre a culpa é da gente, né? E aí, a Janete tinha mudado”.

Aracy ainda comentou sobre a escolha de não se casar: “E quando eu disse não posso me casar ou não quero me casar, é porque eu não tinha condições de conciliar a minha vida de atriz com um marido. Porque se o marido fosse da profissão, havia uma disputa, se não fosse da profissão, havia o ciúme. Não tinha tempo, não tive tempo, mas fui amada”.

Encaminhando para o fim da entrevista, Bial e Aracy se lembraram de um papel mais recente, no programa “Sai de Baixo”. A artista contou que o projeto foi um desafio, por um motivo muito peculiar. Aracy revelou que chegou a pedir para sair do programa de comédia porque não conseguia segurar o riso.

“Eu tinha uma coisa que meu pai me corrigia muito... Eu ia contar uma coisa e ria ou chorava antes de concluir. Meu pai falava: ‘Espera! Conta e depois você sente’. Aí fui pedir para o Daniel [Filho, diretor] para sair. Eu disse: ‘Daniel, eu tenho que sair porque não estou correspondendo’. Ele: ‘Por quê?’. ‘Porque o outro começa a falar’ – principalmente o Miguel Falabella e o Tom Cavalcante, que faziam improvisações e na hora eu não conseguia me controlar, chegava a me unhar toda’”, contou.

Homenagens!

Nesta segunda-feira, Aracy recebeu diversas homenagens de colegas de profissão. Quem surpreendeu ao se emocionar com a partida da atriz, foi a apresentadora do "Encontro", Patrícia Poeta. A jornalista se emocionou ao comentar sobre sua relação com a atriz.

"Muita desolação, muito triste essa notícia. Aracy era uma grande amiga. Chamava ela de dinda, meu filho chamava ela de dinda... Era uma mulher muito especial, e uma grande artista", contou.