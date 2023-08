Patrícia Poeta revela forte vínculo com Aracy Balabanian: 'Chamava ela de dinda'

A apresentadora Patrícia Poeta foi pega de surpresa no Encontro desta segunda-feira, 07, ao receber a notícia da morte de Aracy Balabanian. Ao saber que a atriz faleceu aos 83 anos, após lutar contra um câncer há meses, a jornalista ficou com a voz embargada e comentou que era próxima da falecida.

Ao ter a atração interrompida para César Tralli anunciar a perda, a comunicadora ficou bem abalada e com os olhos cheios de lágrimas. "A gente começou o programa de hoje com essa energia boa, de notícias boas. Acabei de receber uma notícia muito triste aqui. Além de uma grande artista, era uma grande amiga minha...", disse o esposo de Ticiane Pinheiro ao entrar ao vivo.

Patrícia Poeta então comentou e revelou que a atriz era tão próxima de sua família a ponto de seu filho, Felipe Poeta, a chamá-la de "dinda". "Muita desolação, muito triste essa notícia. Aracy era uma grande amiga. Chamava ela de dinda, meu filho chamava ela de dinda... Era uma mulher muito especial, e uma grande artista", contou.

Nossa solidariedade a todos os amigos e familiares neste momento. Guardaremos com carinho as inúmeras ótimas lembranças de Aracy Balabanian, essa talentosa atriz que marcou gerações com seu trabalho impecável e inesquecível. Descanse em paz, querida Aracy. https://t.co/Yi4CjJUPa2