Aracy Balabanian pediu para sair de 'Sai de Baixo': ''Não conseguia me controlar''

Atriz de 'Sai de Baixo', Aracy Balabanian, revelou motivo de ter quase desistido do programa

A atriz Aracy Balabanian morreu nesta segunda-feira, 07, aos 83 após lutar contra um câncer há meses. Durante a vida, ela ficou conhecida por vários papeis icônicos, um deles foi Cassandra em Sai de Baixo.

Em uma das últimas entrevistas dadas antes de sua partida para o Conversa Com o Bial, a artista contou para Pedro Bial que uma vez pediu para deixar o humorístico e explicou o motivo pelo qual queria sair da atração. Segundo ela, as emoções diante dos improvisos do colega era uma questão que não conseguia controlar.

"No 'Sai de Baixo', eu sofri horrores. Porque tinha uma coisa que meu pai me corrigia muito: eu ia contar uma coisa e ria ou chorava antes de concluir. Eu pedi para o Daniel [Filho] para sair [da série]. Nessa época, o Daniel ainda estava dirigindo", comentou o que houve.

"Eu disse: 'Daniel, eu tenho que sair porque não estou correspondendo'. Ele: 'Por quê?'. 'Porque o outro começa a falar, principalmente o Miguel Falabella e o Tom Cavalcante, que faziam improvisações, e na hora eu não conseguia me controlar, chegava a me unhar toda!'", revelou.

O diretor Daniela Filho deu um conselho para ela: "Ria! Se você está com vontade de rir, ria'. E virou, como disse o próprio Miguel, que eu fechava a piada. A piada fechava comigo. Foi isso o que aconteceu, porque eu não tinha condições de fazer graça diante deles".

A estreia dela na TV foi em 1965, quando atuou em Antígona, na TV Tupi, e ela fez parte do grupo de Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC. Além disso, ela se formou na Escola de Arte Dramática da Universidade de Sâo Paulo (USP). Em sua trajetória, ela atuou em O Casarão, Coração Alado, Locomotivas, Vila Sésamo, Elas Por Elas, Ti Ti Ti, Que Rei Sou Eu?, Rainha da Sucata, Deus Nos Acuda, A Próxima Vítima, Da Cor do Pecado, Toma Lá, Dá Cá, Passione, Sol Nascente e Pega Pega.

Aracy Balabanian, a eterna Cassandra de ‘Sai de Baixo’. Descanse em paz! 🖤



pic.twitter.com/BuO76QFquE — CHOQUEI (@choquei) August 7, 2023

A MORTE DE ARACY

A atriz Aracy Balabanian faleceu aos 83 anos de idade nesta segunda-feira, 7, após um período internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. A estrela lutava contra um câncer de pulmão no fim de 2022.

Por enquanto, a causa da morte não foi divulgada pela família. Aracy nasceu em 22 de fevereiro de 1940 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e era filha de imigrantes da Armênia. Ela teve sete irmãos e se apaixonou pelo teatro na infância.