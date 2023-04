Quem é o novo affair de Leonardo DiCaprio? Modelo tem 37 anos e é ex de jogador famoso

Novo affair de Leonardo DiCaprio, modelo russa de 37 anos é ex de outro astro do cinema e de jogador de futebol famoso

Leonardo DiCaprio (48) foi flagrado em clima de romance com a modelo russa Irina Shayk (37), enquanto os dois curtiam um festival de música nos Estados Unidos. Conhecido por só namorar mulheres de 25 anos ou menos, o ator surpreendeu o público com o novo affair com a musa de 37 anos. Ex de jogador famoso e astro do cinema, Irina Shaik também é mãe.

De 2010 até 2015, Irina Shayk namorou o jogador de futebol Cristiano Ronaldo (38). Entre rumores de que a modelo estava sendo traída e boatos sobre o término, a relação não acabou de forma amigável. "Não acredito em homens que nos fazem infelizes porque, neste caso, eles são meninos e não homens. Pensei que tinha encontrado o cara certo, mas não aconteceu desta forma. Uma mulher se sente feia quando ela está com o homem errado. Eu me sentia feia e insegura", afirmou a nova pretendente de Leonardo DiCaprio em entrevista à revista espanhola Hola.

No mesmo ano do término com o jogador de futebol, a modelo engatou um romance com Bradley Cooper (48), mas os dois só tornaram o relacionamento público em 2016. O casal ainda teve uma filha em 2017, chamada Leah. Em 2019, a relação entre Irina Shayk e o astro do cinema terminou, mas eles manteram uma relação amistosa.

