Leonardo DiCaprio está desesperado para acabar com fama de que só namora mulheres jovens

Fonte afirma que Leo DiCaprio agora quer namoro 'maduro' após criticas e piadas na internet sobre relacionamentos passados

Após se envolver em uma nova polêmica ao ser fotografado com uma jovem de 19 anos, Leonardo DiCaprio (48) estaria bastante incomodado com os comentários e piadas na internet e na mídia internacional sobre seu histórico amoroso, que inclui apenas mulheres com até 25 anos.

Segundo uma fonte, o astro de 'Titanic' está em busca de um relacionamento que seja "real" e "maduro".

Uma fonte próxima do ator de 48 anos disse ao site do jornal Daily Mail. "Leo está bem solteiro agora e ele não gosta do 'hype' sugerindo que ele está procurando umas mulheres muito jovens", afirmou o insider. "Ele está procurando algo mais maduro quando se trata de relacionamentos."

O contato acrescentou: "É simplesmente ridículo que ele não possa ir a lugar nenhum sem ser ligado à mulher mais jovem e bonita desse local. Ele quer abandonar essa imagem de uma vez por todas e está realmente incomodado com o fato de isso continuar a persegui-lo.”

"Leo quer algo como o que teve com Camila; algo real", finalizou a fonte, fazendo referência ao namoro de DiCaprio com Camila Morrone. Ele e a atriz de 25 anos ficaram juntos entre 2018 e o ano passado.

Entre 1999 e 2022, o astro de Hollywood teve oito relacionamentos mais longos e públicos – todos com modelos e atrizes na faixa entre 18 e 25 anos. Além de Morrone, essa lista inclui Gisele Bündchen (de 1999 a 2004), Nar Refaeli ( de 2005 e 2010), Nina Agdal (de 2016 e 2017).

Nos últimos meses, DiCaprio também foi visto com as modelos Victoria Lamas, de 25 anos, e Gigi Hadid, de 27 – mas nenhum relacionamento foi confirmado.

O ator também se viu no centro de uma nova polêmica ao ser fotografado ao lado de Eden Polani, de 19 anos, numa festa em Los Angeles no final do mês passado. Porém, fontes próximas ao ator alegaram que eles não estão namorando e nem se conhecendo melhor: "Leo e Eden só calharam de se sentar um ao lado do outro na festa, e estavam curtindo com o mesmo grupo", disse o insider ao TMZ.