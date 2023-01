Exigente, ator de Hollywood teria idade limite para namoradas; entenda

Conhecido por namorar atrizes e modelos, o ator Leonardo DiCaprio só se envolveu com mulheres de no máximo 25 anos

Leonardo DiCaprio (48) sempre é visto namorando atrizes e modelos, sendo um dos solteirões mais cobiçados de Hollywood. No entanto, com o passar do tempo, fãs começaram a perceber um padrão em suas relações amorosas e supostamente descobriram que o ator tem uma idade limite para ficar com suas amadas: Ele não continua namorando ninguém que tenha mais de 25 anos.

Em agosto de 2022, ele e a atriz Camila Morrone (25) terminaram após quatro anos de namoro. Os dois começaram a se relacionar em 2018, mas só assumiram publicamente a relação em fevereiro de 2020, ao sentarem juntos na cerimônia do Oscar. Fontes próximas ao ex-casal não souberam informar o motivo do término.

Antes, o astro namorou a modelo dinamarquesa Nina Agdal (30). O relacionamento dos dois durou um ano e dois meses, entre maio de 2016 e julho de 2017. O fato que chamou a atenção dos fãs é que Nina completou 25 anos em março de 2017, ano em que os dois romperam a relação.

A atriz Kelly Rohrbach (32) também foi uma das namoradas de DiCaprio. Eles namoraram no ano de 2015, quando a artista já tinha 25 anos. Na época, fontes afirmaram ao site E! Online que o término ocorreu devido a agenda de trabalho dos dois, que deixava o ex-casal ocupado demais.

O ator também namorou a modelo alemã Toni Garrn (30). O relacionamento dos dois durou entre 2013 e 2014, quando Garrn tinha 20 e 21 anos. Um ano antes, em 2012, ele namorou a também modelo Erin Heatherton (33). Na época, ela tinha 22 anos.

Um ano antes, em 2011, ele viveu um curto relacionamento com a atriz Blake Lively (35). Na época, ela, que hoje está grávida de seu quarto filho com o ator Ryan Reynolds (46), tinha 23 anos. O relacionamento durou cinco meses.

Antes, entre os anos de 2005 e 2010, DiCaprio esteve com a modelo israelense Bar Refaeli (37). Na época, fontes próximas a super modelo disseram à revista People que o motivo do término teria sido a vontade de Refaeli, que queria tornar a relação mais séria. O término aconteceu em 2010, quando ela tinha 25 anos.

A primeira namorada o ator foi a modelo brasileira Gisele Bündchen (42). O namoro começou em 1999, quando a brasileira tinha apenas 18 anos e o astro de Hollywood 24. Os dois estiveram envolvidos até o ano de 2005, e, no término, a supermodelo tinha 23 anos. Quase 15 anos após o término, em 2019, ela revelou, em uma entrevista ao site Porter, que decidiu romper a relação após ver que, apesar de amar o ator, ele não era o certo para ela, e decidir que precisava cuidar de sua saúde física e mental.

Em meados de setembro de 2022, fontes próximas a DiCaprio afirmaram que o artista estaria irritado com a piada de que só namora mulheres de até 25 anos. Apesar de ele não ter se pronunciado oficialmente sobre o assunto, pessoas próximas ao ator disseram ao jornal The Sun que ele "realmente odeia a narrativa de namorar apenas mulheres com menos de 25 anos".

Após o término com Morrone, aparentemente o artista teria quebrado seu padrão e conhecendo melhor a modelo Gigi Hadid(27). Boatos surgiram dizendo que os dois estariam vivendo um romance discreto, para se conhecerem melhor. "Há química entre eles, eles se adoram, mas ele não tem planos de tornar o relacionamento público ainda", afirmaram as fontes sobre a ex-mulher do cantor Zayn Malik (29).