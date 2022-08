A conspiração dos 25: Entenda a teoria dos relacionamentos de Leonardo DiCaprio

Os relacionamento do ator Leonardo DiCaprio dão o que falar nas redes sociais por conta da teoria dos 25 anos; entenda

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 12h37

Após o anúncio do fim do namoro de Leonardo DiCaprio com a modelo argentina Camila Morrone, a web voltou a falar da famosa "maldição dos 25 anos", que envolve o astro e os seus relacionamentos. A conspiração diz que DiCaprio não namora mulheres com mais de 25 anos, apesar dele ter 47.

A teoria é tão permanente que quando a modelo completou 25 anos, em junho, se iniciou uma contagem regressiva para o fim do relacionamento.

Até então, DiCaprio realmente não manteve um namoro com uma mulher com mais de 25 anos, pelo menos não publicamente. No Twitter, os internautas já fizeram gráficos, piadas e até imaginaram como seria o 'Tinder' do ator.

O namoro de Leonardo DiCaprio e Camilla Morrone chegou ao fim após cinco anos, segundo o site The Sun. Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou sobre o fim do namoro.

Confira algumas publicações da web sobre a "idade de corte" de Leonardo DiCaprio:

Leonardo DiCaprio quando suas namoradas fazem 25 anos pic.twitter.com/2TypqLIfC7 — Ana Caroline 📖: Gente Pobre (@_anacarolguedes) August 30, 2022

leonardo dicaprio, se você quiser me sustentar até meus 25 anos saiba que estou disponível — ͏midnights (@midnightshls) August 31, 2022

Leonardo DiCaprio e Camila Marrone terminaram o namoro após cerca de 4 anos juntos. A moça completou 25 anos recentemente.



Segue o gráfico 👇🏽 pic.twitter.com/W5G187wPWe — Central Reality (@centralreality) August 31, 2022

