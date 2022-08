Chega ao fim o namoro de Leonardo DiCaprio e Camila Morrone, diz site

O ator Leonardo DiCaprio e a modelo Camila Morrone estavam juntos desde 2017

CARAS Digital Publicado em 30/08/2022, às 18h35

O namoro de Leonardo DiCaprio (47) e Camila Morrone (25) chegou ao fim! O astro e a modelo estavam juntos há cinco anos.

Segundo as informações publicadas pelo site The Sun, nesta terça-feira, 30, o término do relacionamento reforçam a teoria que surgiu na internet de que o ator tem uma "idade de corte" em seus namoros.

Ainda segundo o site inglês, fontes próximas a DiCaprio revelaram que o término é recente. "Leo e Camila terminaram o relacionamento durante o verão (entre junho e setembro por lá). Não há sentimentos ruins entre eles. Foi uma conclusão que surgiu naturalmente", garantiu.

Leo e Camila estavam juntos desde 2017. Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou sobre o fim do namoro.

DiCaprio arrisca a vida para salvar seus cães

Leonardo DiCaprio passou por um momento tenso durante as produções de Não Olhe Para Cima (Don't Look Up), da Netflix. O astro de Titanic (1997) contou à Entertainment Weekly, durante uma mesa de debate, que os seus dois cachorros Jack e Jill, da raça Husky Siberiano, caíram em um lago congelado enquanto eles estavam filmando a produção.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!