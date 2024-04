Quem é a namorada do ex-BBB Cara de Sapato? Conheça o novo amor do lutador

Casalzão! O ex-BBB Antonio 'Cara de Sapato' assumiu publicamente o namoro com Ana Gabriela Côrtes; saiba quem é a eleita do lutador

Lutador e ex-participante do BBB 23, Antonio, mais conhecido como Cara de Sapato, assumiu publicamente o novo relacionamento com a empresária Ana Gabriela Côrtes. Através das redes sociais, ele abriu o álbum de fotos de uma viagem romântica realizada ao lado da amada para Pipa, no Rio Grande do Norte.

Em imagens compartilhadas no perfil de ambos, o novo casal surgiu juntinho e mostrou que aproveitaram cada momento do passeio especial. Ana Gabriela, inclusive, dividiu com os internautas o momento em que foi surpreendida por Cara de Sapato com o pedido de namoro.

Mas afinal, quem é a eleita do ex-BBB? Aos 34 anos de idade, Ana Gabriela Côrtes nasceu no Rio de Janeiro, possui 68 mil seguidores em seu perfil no Instagram e está à frente de uma agência de marketing. Além do trabalho, ela também costuma exibir momentos de seu dia a dia com os admiradores.

A namorada de Cara de Sapato se formou em 2011 na área de marketing e domina três idiomas: inglês, italiano e espanhol. Em suas redes sociais, a moça mostra que é apaixonada por praias e pelo Flamengo, seu time do coração.

Mãe do pequeno Bernardo, Ana Gabriela Côrtes compartilha diversas homenagens carinhosas ao herdeiro, de apenas seis anos de idade. "Criamos filhos para o mundo, mas que delícia seria se eles ficassem pra sempre debaixo de nossas asas", escreveu a empresária na legenda de uma das postagens.

Vale lembrar que essa é a primeira vez que Antonio assume publicamente uma relação após sua participação no reality show da TV Globo em 2023. Apesar de rumores de possíveis affairs desde então, o lutador nunca confirmou um namoro.

Confira registros de Ana Gabriela Côrtes:

Cara de Sapato fala sobre a síndrome de Tourette

O lutador de ex-BBB Cara de Sapato participou de uma entrevista na Revista CARAS e contou sobre a síndrome de Tourette, que é um distúrbio neuropsiquiátrico que pode causar tiques e ansiedade. O assunto veio à tona durante a participação dele no BBB 23, da Globo, e o atleta sempre abordou o tema com tranquilidade. Agora, ele contou o que faz para se cuidar.

"Minhas questões com a ansiedade eram meu maior medo quando eu decidi participar do programa. Eu sabia que podia ter crises lá dentro e, graças a Deus, tive pessoas muito especiais para me ajudar na casa. Sei que a ansiedade é um mal que, hoje em dia, atinge muitas pessoas e eu sempre tento trazer o assunto porque sei que as pessoas precisam de ajuda e não a buscam", disse ele.

E completou: "Eu me trato, faço terapia e uso medicações que me ajudam, mas ainda existe um certo preconceito quando falamos sobre saúde mental. Faço de tudo para quebrar esse preconceito. Entender o que acontece com você é algo muito importante".