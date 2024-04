Cara de Sapato abre álbum de fotos românticas com a namorada: 'Para melhor'

Ex-participante do BBB 23, o lutador Cara de Sapato dividiu com os fãs alguns registros românticos ao lado da namorada; confira!

O lutador e ex-BBB Antonio, mais conhecido como Cara de Sapato, usou as redes sociais para compartilhar com os fãs alguns registros especiais ao lado da nova namorada, Ana Gabriela Côrtes. Apaixonado, ele aproveitou o momento para se declarar à companheira na legenda da postagem.

"E de repente, a vida traz uma surpresa que muda tudo para melhor", escreveu o ex-participante do BBB 23. Ana Gabriela também dividiu com o público diversos cliques românticos de uma viagem realizada ao lado do amado.

Através de seu perfil oficial no Instagram, a namorada de Cara de Sapato mostrou imagens do passeio em Pipa, no Rio Grande do Norte. Em uma das fotos compartilhadas, é possível ver que a moça recebeu uma surpresa bastante especial com pétalas de rosas em formato de coração em cima da cama e uma plaquinha com os dizeres "Aceita namorar comigo?".

Nos comentários, diversos amigos e fãs de Cara de Sapato celebraram a novidade e deixaram mensagens carinhosas ao novo casal. "Lindos! Felicidades irmão!", declarou o ex-BBB Cristian Vanelli. "Gata e gente linda", escreveu a cantora Ivete Sangalo. "A felicidade de ter encontrado a sua pessoa está estampada no seu rosto. Parabéns ao casal!", disse uma internauta.

Vale lembrar que este é o primeiro relacionamento que o ex-BBB Cara de Sapato assume publicamente desde sua participação no reality show da TV Globo, em 2023.

Cara de Sapato assume namoro - Foto: Reprodução / Instagram

Cara de Sapato fala sobre a síndrome de Tourette

O lutador de ex-BBB Cara de Sapato participou de uma entrevista na Revista CARAS e contou sobre a síndrome de Tourette, que é um distúrbio neuropsiquiátrico que pode causar tiques e ansiedade. O assunto veio à tona durante a participação dele no BBB 23, da Globo, e o atleta sempre abordou o tema com tranquilidade. Agora, ele contou o que faz para se cuidar.

"Minhas questões com a ansiedade eram meu maior medo quando eu decidi participar do programa. Eu sabia que podia ter crises lá dentro e, graças a Deus, tive pessoas muito especiais para me ajudar na casa. Sei que a ansiedade é um mal que, hoje em dia, atinge muitas pessoas e eu sempre tento trazer o assunto porque sei que as pessoas precisam de ajuda e não a buscam", disse ele.

E completou: "Eu me trato, faço terapia e uso medicações que me ajudam, mas ainda existe um certo preconceito quando falamos sobre saúde mental. Faço de tudo para quebrar esse preconceito. Entender o que acontece com você é algo muito importante".