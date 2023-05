Paula Fernandes surge em raríssimo clique ao lado do irmão caçula

Nilmar Fernandes, o irmão mais novo de Paula Fernandes, surpreendeu ao fazer rara aparição com a artista; confira

A cantora Paula Fernandes (38) surpreendeu seguidores ao surgir ao lado do irmão mais novo na noite da última segunda-feira, 15. Em clique publicado pela sertaneja, por meio de suas redes sociais, ela apareceu junto do caçula, Nilmar Fernandes e da mãe Dulce Souza, de 56 anos.

Em registro raríssimo, a famosa posou com a familía durante um jantar especial para celebrar o Dia das Mães, que foi comemorado no último domingo, 14.

"Momentos pra guardar no fundo do coração Dulce souza e Nilmar Fernandes. #jantaremfamilia #diadasmaes #amovoces", escreveu ela na legenda. Na foto da família, Paula e o irmão aparecem abrançando a matriarca.

Nilmar é empresário, ele é responsável por agenciar de perto a carreira da irmã. Vale ressaltar que além dele, Paula também é irmã de Ana Maria Fernandes.

Há pouco tempo atrás, a cantora deixou os seguidores boquiabertos e mostrou que a beleza vem de berço ao publicar um clique raro ao lado da mãe.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE PAULA FERNANDES:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PAULA FERNANDES 🚪 (@paulafernandes)

Paula Fernandes surge com a fisionomia diferente e fãs não reconhecem: “Quem é essa?”

A sertaneja Paula Fernandes voltou a movimentar as redes sociais ao prestigiar um desfile de moda, em São Paulo. Isso porque na ocasião, a a fisionomia diferente da cantora gerou polêmica e deu o que falar entre os internautas.

Com um semblante muito diferente daquele do início de sua carreira, os fãs questionaram o que aconteceu com o rosto da artista e até chegram a compara-lá com Elba Ramalho.

"Você é tão linda natural, nasci no mesmo ano que você, logo, tenho sua idade. Eu obviamente já faço pequenos procedimentos no rosto para disfarçar o envelhecimento, mas sempre tomo extremo cuidado para não perder a mão. Vejo que seu preenchimento na boca passou um pouco do limite. Cuidado menina para não cair na modinha de hoje e destruir sua beleza natural” comentou uma.