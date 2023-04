Paula Fernandes surge com a fisionomia diferente e fãs não reconhecem: “Quem é essa?”

A cantora sertaneja Paula Fernandes foi assunto entre os internautas ao surgir com o rosto completamente mudado; veja

Na última terça-feira, 04, a cantora sertaneja Paula Fernandes (38) voltou a movimentar as redes sociais! Isso porque ela chamou a atenção dos seguidores ao prestigiar um desfile de moda, em São Paulo, como convidada especial da grife do estilista Eduardo Amarante.

Para a ocasião, a cantora exibiu sua boa forma ao deixar o abdômen trincado em evidência no conjuntinho composto por um top metalizado.

Porém, foi a fisionomia diferente de Paula Fernandes que gerou polêmica e deu o que falar nas redes sociais. Com um semblante muito diferente daquele do início de sua carreira, os fãs questionaram o que aconteceu com o rosto da artista e até chegram a compara-lá com a cantora Elba Ramalho.

"Você é tão linda natural, nasci no mesmo ano que você, logo, tenho sua idade. Eu obviamente já faço pequenos procedimentos no rosto para disfarçar o envelhecimento, mas sempre tomo extremo cuidado para não perder a mão. Vejo que seu preenchimento na boca passou um pouco do limite. Cuidado menina para não cair na modinha de hoje e destruir sua beleza natural” comentou uma.

“Ela era tão linda, que pena conseguiu se desarmonizar “, afirmou outra. “Cadê a Paula Fernandes? Essa não é a Paula Fernandes!”, questionou uma terceira.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE PAULA FERNANDES:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PAULA FERNANDES 🚪 (@paulafernandes)

Paula Fernandes surge muito diferente em fotos e assusta fãs: "O que aconteceu?"

Essa não é a primeira vez que Paula Fernandes causa alvoroço entre os internauatas. Na última semana, a cantora assustou os fãs ao aparecer em fotos e vídeos com o rosto bem diferente do que costumava mostrar.

"Nossa acabou com o rosto com essa harmonização, realmente as pessoas estão perdendo o bom senso", disse um. "Nossa tá muito diferente! O que fez no rosto?", questionou outro. "Gente ela era tão bonita!! Estão mexendo muito no rosto dela", afirmou outro.