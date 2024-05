Paris Hilton tomou decisão inusitada após ter filhos por barriga de aluguel

A socialite e empresária Paris Hilton surpreendeu o público ao revelar que tomou uma decisão inusitada durante a gestação de seus dois filhos

A socialite e empresária Paris Hilton deixou o público surpreso ao revelar que tomou uma decisão inusitada durante a gestação de seus dois filhos com o empresário Carter Reum. Em um capítulo de seu novo livro Paris: The Memoir, programado para ser lançado em 4 de junho, ela contou que apostou em uma barriga falsa para "se sentir grávida" enquanto os bebês eram gerados por meio de barriga de aluguel.

“Eu queria saber como era estar grávida, então comprei uma barriga falsa e usei em casa durante o dia. Eu sei que parece loucura, mas queria que parecesse real — mesmo que de um jeito tão bobo. Sentir aquele peso na minha frente, passar as mãos sobre a barriga, imaginar uma vida inteira pela frente. Minha barriga emocional era real”, disse Paris Hilton.

Em 2023, Paris se tornou mãe de Phoenix, que nasceu em janeiro, e a caçula, London, que veio ao mundo em novembro. Os dois foram gerados por meio de barriga de aluguel e, segundo a empresária, não foi coicidência o fato de terem nascido no mesmo ano. "O sonho era ter uma menina e um menino, nascidos separados, mas ao mesmo tempo, para que crescessem como gêmeos”, relatou ela no livro.

Para evitar as complicações de uma gestação gemelar, o casal preferiu que duas mulheres diferentes gerassem as crianças. "Eu tinha medo de respirar. Era como ficar de olho em dois passarinhos em um ninho — tão frágeis, tão preciosos e completamente fora do nosso controle. Mas todos aqueles meses de injeções e hormônios enlouquecedores — tudo valeu a pena", recordou.

Paris Hilton publica a primeira foto da filha

Recentemente, Paris Hilton mostrou as primeiras fotos de sua filha caçula, London. Desde o nascimento dela, seu rosto não tinha sido revelado na internet. "Apresentando London Marilyn Hilton-Reum. Sempre sonhei em ter uma filha chamada London desde que me lembro. Estou muito grata por ela estar aqui. Eu realmente curto cada momento que passo com ela. Junto com Phoenix, meus bebês me mostraram um amor que eu nem imaginava que poderia ser tão profundo antes de me tornar mãe deles”, escreveu a socialite.