Para quem vai a torcida dos famosos no BBB 24? Confira

Entre os favoritos para vencer o BBB 24, participantes do reality ganharam torcida de famosos fora da casa mais vigiada do Brasil

O BBB 24 tem dado o que falar com internautas e celebridades na web. Entre os favoritos para vencer o reality show, participantes do programa ganharam torcida de famosos fora da casa mais vigiada do Brasil. Confira para quem vai a torcida de famosos no BBB 24.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, em fevereiro, MC Daniel declarou que sua torcida vai para a amiga, Yasmin Brunet. "Torço pela Yasmin até o fim, estou fechado com ela até os dentes! Eu gosto do Davi também. É que eu não consigo assistir, então é difícil de opinar. Não vou falar um negócio e vão falar: ‘Como vai falar sendo que você não está nem assistindo?’. Mas independente do que aconteça, eu estou com ela", compartilhou.

Sonia Abrão também fez questão de deixar sua opinão sobre quem deve permanecer no BBB 24, após Davi continuar na casa com o resultado do último paredão."BBB 24 ficou com quem tinha que ficar! Indo dormir feliz, 3…2…1…Valeu, Davi! E que venham muitos salmos! Comento tudo amanhã (que já é hoje)", celebrou nas redes sociais na última terça-feira, 5.

Leia também: Natália Deodato revela que chorou com fala de Beatriz no BBB 24: ‘Me sentia exatamente assim’

Outro famoso que deixou torcida do BBB 24 nas redes sociais foi Leandro Hassum. Fã de Leidy Elin, o comediante refletiu sobre atitudes da sister e de Davi nas redes sociais: "Posto aqui a minha campeã. Se alguém mostrou caráter hoje foi ela. Leidy, parabéns por mesmo que seja em vão mostrar para as pessoas que jogo sujo não merece levar nada. Eu vejo às vezes o BBB 24'e não teve nenhuma das vezes que eu vi em que esse dito 'menino' não tenha sido abusivo e arrogante. Que existem regras ok! Mas tudo que tem de regra faltou de caráter no Davi".

Leandro Hassum deletou a postagem após críticas da torcida de Davi. "Na grande rede de ódio, fui ingênuo. Podem chamar de covardia. Eu, que ainda não entendi que para muitos, rede Social é ringue de luta. No fundo, errado sou eu. Já deu tempo para aprender. Enfim, seguirei fazendo minhas brincadeiras e guardando minha opinião. Até por ser uma opinião. Seguimos", explicou.