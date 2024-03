Natália Deodato revela que chorou com fala de Beatriz no BBB 24: ‘Me sentia exatamente assim’

Natália Deodato, do BBB 22, revela ter se emocionado com fala de Beatriz no BBB 24. Em entrevista à CARAS Brasil, influenciadora relata ter se questionado sobre seu comportamento no reality show

Natália Deodato (24), do BBB 22, revela em entrevista à CARAS Brasil ter se questionado sobre seu comportamento no reality show. Ao relembrar o episódio do Sincerão exibido no dia 15 de janeiro, a influenciadora destaca fala de Beatriz (23) que a emocionou no sofá de casa.

"Eu chorei muito porque foi muito legal como a Bia colocou algo ali dentro que eu muitas das vezes falava dentro do jogo, participando eu falava isso: 'Natália, você não está aqui para agradar ninguém'. Me sentia [exatamente assim]. Mas a gente se pega no convívio da sociedade e quer ser aceito, quer ser amado. Hoje a nossa maior necessidade é isso, é a verdade. Lá dentro eu me perdia nessa. Quando ouvi aquela fala da Bia eu falei: 'Poxa, era só isso que eu precisava'", relembra.

A fala em questão surgiu durante um embate da camelô do Brás com Lucas Henrique na dinâmica da semana. A sister foi criticada pelo Professor de capoeira por conta do seu comportamento na primeira festa da temporada com Belo.

Ao ser chamada de VTzeira (termo usado para quem gosta se parecer), a vendedora respondeu que não deixaria de ser quem é para agradar o concorrente e quem se sentiu incomodado com o seu comportamento no reality show da Globo.

"Adoro fazer um TV, Tadeu [Schmidt]. Eu sou assim, tenho esse brilho, essa alegria, estou no Big Brother, cheguei aqui pela minha história, pelo que sou. Não sou obrigada a chegar aqui e me moldar, me fechar... Eu sou assim, gosto de cantar. Belo veio, 'vem Belo, derererê'. Ludmilla, veio, vem ombrinho com Ludmilla. E acabou. Achou ruim? Tem um botão na sala lindão, gigante, você vai e aperta e sai", disparou na ocasião.

O desabafo de Beatriz no BBB 24 viralizou nas redes sociais e foi aprovado por Belo. O cantor já declarou em entrevistas que a camelô é uma pessoa verdadeira.