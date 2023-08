Paolla Oliveira surpreende ao mostrar suas intimidades em fotos: 'Especial'

Gente como a gente, Paolla Oliveira surpreende ao mostrar intimidades de sua vida pessoal em fotos; veja

A atriz Paolla Oliveira encantou ao mostrar um pouco de sua intimidade em novas fotos na rede social. Nesta quarta-feira, 02, a famosa resolveu fazer um resumo de seu mês de julho e acabou revelando o que anda fazendo em sua vida pessoal.

Além de aparecer em um momento romântico com o namorado, o cantor Diogo Nogueira, e devorando uma batata frita no carro, a atriz apareceu ao lado de Claudia Raia, conhecendo o caçulinha da amiga, Luca, de cinco meses.

"Um #photodump com um pouco do que transformou julho especial", disse Paolla Oliveira ao entrar na onda da rede social de fazer um resumo do que fez no mês.

Nas últimas semanas, a atriz revelou que está fazendo um tratamento para reverter lesões que tem no joelho. É bom lembrar que recentemente, Paolla Oliveira mostrou que participou de uma partida de futebol e acabou lesionada. "A pessoa vai bater bola e sai lesionada... Mas ainda tem jogo!”, falou ao aparecer colocando gelo no lugar.

Veja as fotos da intimidade de Paolla Oliveira:

Paolla Oliveira revela como foi a primeira vez com Diogo Nogueira: 'Jantamos depois'

A atriz Paolla Oliveira resolveu revelar um detalhe de sua intimidade nas redes sociais. Ao responder dúvidas dos fãs no quadro 'Paolla Comenta' no Instagram, ela surpreendeu ao contar sobre a sua primeira noite de amor com o namorado, Diogo Nogueira, no início da relação.

A estrela revelou que o clima de paixão tomou conta do encontro e os dois foram direto para o momento mais íntimo antes do jantar romântico. “Aconteceu o jantar. Massa com camarão. Só que a ordem foi invertida. Jantamos depois. Sem mais detalhes”, disse ela entre risos.

Paolla e Diogo estão juntos desde 2021 e já contaram que estão morando juntos há algum tempo. Eles foram apresentados pelo amigo e cantor Mumuzinho, que ligou para o amigo para contar que gostaria de apresentá-lo para a atriz. "Quando ele falou quem era, eu falei: 'Não é possível, será que é verdade isso?' Eu achei que fosse um trote, uma brincadeira", afirmou.

Então, eles começaram a conversar até marcar o primeiro encontro. "A gente foi se falando até o dia de se encontrar, aí a coisa foi evoluindo naturalmente. Fiz um pratinho gostoso para ela, uma massa com camarão. É aquela coisa, bate-papo, um vinhozinho", contou ele.