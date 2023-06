Paolla Oliveira passa perrengue durante partida de futebol: “Lesionada”

Deu ruim! Paolla Oliveira se machuca durante prática de esporte e exibe ferimento nas redes sociais

A atriz Paolla Oliveira passou por um perrengue na manhã desta sexta-feira, 30. Em suas redes sociais, a namorada do cantor Diogo Nogueira mostrou que se machucou durante uma partida de futebol. Além de brincar após o susto, a beldade também publicou um registro em que aparece cuidando da lesão em seu joelho.

Pelo stories do Instagram, Paolla publicou uma foto em que aparece de chinelo e exibe as pernas com um saco de gelo após a partida de futebol amadora. Na legenda, a musa manteve o bom-humor apesar do perrengue: "A pessoa vai bater bola e sai lesionada... Mas ainda tem jogo!”, ela brincou e avisou que estava pronta para retornar ao campo.

Paolla Oliveira passa perrengue durante partida de futebol - Reprodução/Instagram

Mais cedo, Paolla compartilhou também um stories ao lado da atriz Nanda Costa, em meio às gravações de sua próxima aparição nas telinhas da Globo, ‘Justiça 2’, minissérie focada em histórias pessoais sobre vingança. Na trama, as duas interpretam um par romântico com envolvimento criminoso.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Vale lembrar que a última aparição de Paolla na televisão aconteceu no início deste ano, na novela ‘Cara e Coragem’, como a dublê Pat, mas enquanto a atriz não finaliza as gravações de ‘Justiça 2’, ela costuma dar o ar da graça em suas redes sociais e compartilha diversos cliques de tirar o fôlego com seus seguidores.

Paolla Oliveira mostra detalhes da obra de sua nova mansão:

Os pombinhos Paolla Oliveira e Diogo Nogueira decidiram construir a casa dos sonhos do zero no Rio de Janeiro. Nesta semana, a atriz acompanhou a evolução da reforma, que está chegando em sua reta final para a alegria do casal. Em suas redes sociais, a morena exibiu a faixada da área externa da residência onde irá morar futuramente e brincou com a equipe.