Paolla Oliveira mostra detalhes da obra de sua nova mansão: "Seguimos"

A atriz Paolla Oliveira atualizou o status do andamento da obra de sua casa com Diogo Nogueira; veja o vídeo

A atriz Paolla Oliveira, visitou a obra de sua nova mansão luxuosa no Rio de Janeiro. Ela e o amado, Diogo Nogueiro, decidiram construir a casa dos sonhos do zero e ela foi acompanhar nesta terça-feira, 27, a evolução da reforma, que está chegando em sua reta final para alegria do casal.

No perfil de seu Instagram, a loira fez um vídeo mostrando a faixada da área externa da residência onde irá morar futuramente e brincou."Reforma e construção a gente só atravessa com muita paz de espírito... Tem que acreditar. Seguimos", disse ela na legenda da postagem.

Em dezembro do ano passado, o casal de artistas dividiu com os fãs as expectativas para a construção de seu novo lar. "A casa representa pra mim descanso e família. É um dos lugares mais importantes. Se eu pudesse teria uma casa em todo canto do mundo. O sonho da casa nova é um pouco de cada disso", disse o sambista.

Por sua vez, Paolla citou que o mais importante para ela, era ter um cantinho para chamar de seu: "Casa pra mim é meu porto seguro, onde sei que vou poder fazer bagunça, colocar a música que eu quiser e também não fazer nada. Meu sonho é que ela fique pronta", declarou.

Nos comentários, os fãs vibraram com a notícia: "Será que toda obra é assim, parece não ter fim. E as vezes quando você consegue finalizar já tem que reformar/ arrumar alguma coisa", disse um. "Os pedreiros não tem pressa nenhuma…rsrs…não julgo", brincou outro. "Show de bola essa casa vai ficar, esses dias ela postou lá de dentro, vai ser a verdadeira mansão", falou mais um.

OS PEDREIROS PIRAM

Recentemente,Paolla Oliveira deixou os seguidores perplexos ao publicar um vídeo bem divertido nas redes sociais. Ousada, ela apareceu sensualizando ao visitar a obra de sua nova mansão que está em construção.

"Eu tinha uma parede sem reboco, um fotógrafo e um questionamento. Será que essa obra termina?", brincou ela ao compartilhar o vídeo com os seguidores. Na gravação, ela posa encostada nos tijolos das paredes que estão sendo erguidas.