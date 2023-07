Após sofrer lesão, Paolla Oliveira desabafa ao mostrar tratamento: 'Minha saga'

Sofrendo com lesão, Paolla Oliveira desabafa e revela tratamento que está seguindo

A atriz Paolla Oliveira mostrou que está seguindo um tratamento para recuperar um de seus joelhos. Neste sábado, 22, a famosa compartilhou um vídeo exibindo o que está fazendo para reparar a região do corpo e desabafou.

"Minha saga de fisioterapia depois de lesionar meu joelho... Já já to 100%", contou a namorada do Diogo Nogueira para seus seguidores. Além de colocar aparelhos, a artista apareceu recebendo massagem no local.

É bom lembrar que nas últimas semanas, Paolla Oliveira mostrou que participou de uma partida de futebol e acabou lesionada. "A pessoa vai bater bola e sai lesionada... Mas ainda tem jogo!”, falou ao aparecer colocando gelo no lugar.

Em agosto de 2021, durante sua participação no Super Dança dos Famosos, a atriz foi flagrada usando uma faixa no joelho durante os ensaios da competição.

Recentemente, a musa participou do podcast de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. Durante o bate-papo sincero, Paolla Oliveira revelou um pouco de sua intimidade ao falar sobre o uso de vibradores e até se toparia viver um casamento aberto com Diogo Nogueira.

Ela pode! Paolla Oliveira rouba a cena em obra de sua mansão

A atriz Paolla Oliveira mostrou mais uma visita realizada à obra de sua nova mansão, no Rio de Janeiro. Na quarta-feira, 12, a famosa compartilhou cliques visitando o local e chamou a atenção ao surgir plena em meio à construção.

De vestido azul e fazendo pose em cima do entulho, a namorada de Diogo Nogueira deu um show de beleza em meio a toda a bagunça e roubou a cena. Paolla Oliveria ainda impressionou ao aparecer dando uma olhada na planta da propriedade gigantesca.

"A melhor forma de passar por uma obra sem enlouquecer, é se cercando de profissionais incríveis. Só quero agradecer essa mulherada que tá comigo nessa etapa, visitas, alterações, dificuldades e soluções", falou ela sobre ter tido ajuda de mulheres para arquitetar seu novo lar.