Pais de Ana Castela fazem rara aparição com a cantora

No Rodeio de Barretos, pais de Ana Castela surgem ao lado da cantora em rara aparição; veja

Os pais de Ana Castela fizeram uma rara aparição ao lado da cantora durante um show no Rodeio de Barretos, em São Paulo. Nesta sexta-feira, 25, Michele, instrumentista e influenciadora, e o marido, Rodrigo Castela, surgiram ao lado da filha nos bastidores do evento.

Mais discreto, o pai da artista surgiu com um look básico, composto por camisa azul e calça jeans. Já a mãe da boiadeira roubou a cena ao aparecer com uma roupa nada discreta. Assim como a herdeira, Michele surgiu de chapéu na cabeça, botas douradas e um vestido bege com franjas.

Mostrando que a beleza é de família, Ana Castela exibiu todo seu charme e estilo com mais um look deslumbrante. Com seu chapéu e um conjunto claro, repleto de brilhos, a cantora posou impecável para o evento em Barretos.

Nas últimas semanas, a famosa foi alvo de críticas por conta de sua apresentação no Criança Esperança, da Globo. Após o evento, a sertaneja fez um desabafo em sua rede social sobre o que aconteceu em cima do palco. A atriz Marina Ruy Barbosa saiu em defesa de Ana Castela na ocasião.

Veja as fotos de Ana Castela com os pais:

Fotos: Webert Belicio/Agnews

Gustavo Mioto conta como se apaixonou por Ana Castela

De aliança e tudo, Gustavo Mioto está namorando a cantora Ana Castela desde junho de 2023. E em entrevista ao podcast Pod Delas, ele falou sobre como se apaixonou pela dona do hit Pipoco.

"Acho que foi no final do ano que vi que tinha [me apaixonado]", disse ele. Logo em seguida, a apresentadora perguntou sobre como ele se sentiu quando viu Castela pela primeira vez, no programa da Multishow, TVZ. "É diferente quando a gente conhece alguém que você fala, uhm...", disse o cantor fazendo cara de interessado. "A gente vive em um meio muito sintético, que [as coisas] passam bem rápido. E ai quando chega um ser humano assim na sua frente, de cara você estranha, não é?"

Para Mioto, Ana se destacou entre as outras pessoas que ele conheceu no meio da música. "Eu falei: 'gente, o que é isso aqui?' e eu me interessei em saber mais sobre [ela]", admitiu.

O casal anunciou seu relacionamento oficialmente desde o Dia dos Namorados, mas o cantor disse que o pedido aconteceu apenas alguns dias antes, em 4 de junho. "A gente foi fazer um show juntos, aí pedi nesse dia. A galera vai falar que a estávamos juntos antes, mas o pedido foi feito nesse dia mesmo", revelou.