Ana Castela chora após se apresentar no 'Criança Esperança': ''Não consegui''

Criticada após apresentação no 'Criança Esperança', Ana Castela chora e explica o que aconteceu

A cantora Ana Castela compartilhou o nervosismo que sentiu ao se apresentar no Criança Esperança nesta segunda-feira, 07. Em seus stories, a jovem surgiu chorando e explicou o que aconteceu durante o momento no palco.

A namorada de Gustavo Mioto desabafou e falou sobre não ter conseguido cantar direito por estar em cima de um cavalo em meio a nomes muito importantes. "Fiquei muito nervosa. Em cima de um cavalo é muito diferente. Eu não consegui cantar, não consegui chegar no tom, mas foi muito legal, então, nesse momento, ter cantado bem ou não, não importa", disse.

Ana Castela falou sobre a emoção de estar ao vivo na Globo ao lado de cantores importantes da música brasileira. "Só de estar lá foi muito legal, muito bonito. Ao vivo, na Globo, em cima de um cavalo, depois, do nada, você pega e canta com o Chitãozinho e Xororó... É muita loucura!", comentou chorando.

"Eu não consegui chorar lá e eu tô chorando aqui agora. Bicho, cê tá doido. Que loucura que foi. Eu vi a Xuxa, eu vi a Eliana", falou muito emocionada com a oportunidade e reconhecimento alcançado.

Ainda recentemente, Ana Castela desabafou ao receber hate na web. Em outra ocasião, a famosa rebateu acusações de estrelismo e de não atender seus fãs."Eu sei quem me levou onde eu estou hoje, eu sei que são vocês. Mas gente, tirando uma artista, eu sou um ser humano também, não dá", falou.

Ana Castela mostra detalhes de chácara que comprou perto de sua casa

Nesta quinta-feira, 27, a cantora Ana Castela usou suas redes sociais para mostrar o quão feliz está! A artista compartilhou com os internautas alguns detalhes da chácara que comprou que fica a 20 minutos da casa onde mora atualmente, na cidade de Londrina, no Paraná.

A Boiadeira celebrou bastante a conquista, porque vai voltar a andar de cavalo e poderá ficar ainda mais próxima dos animais que estavam na fazenda na qual ela morava, em Sete Quedas, Mato Grosso do Sul, que faz fronteira com o Paraguai, antes de começar a fazer sucesso no mundo da música.

“Comprei uma chácara! Gente, uma chácara! Eu não estava conseguindo ver o meu cavalo, porque ele estava muito longe. Agora, o meu cavalo vai vir para cá semana que vem. O mini boy e a mini vaca vão vir para cá, e eu vou comprar dois carneiros”, contou a cantora.

“Vou voltar a andar a cavalo! A gente vai fazer uma pista de três tambores. Vou voltar a andar a cavalo! Vou voltar a ver vaca, boi, vou ter carneiro de estimação”, completou a namorada do cantor sertanejo Gustavo Mioto.