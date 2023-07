Ana Castela mostra detalhes de chácara que comprou perto de sua casa

Cantora Ana Castela compra propriedade perto de fazenda onde cresceu para retomar as raízes

Nesta quinta-feira, 27, a cantora Ana Castela usou suas redes sociais para mostrar o quão feliz está! A artista compartilhou com os internautas alguns detalhes da chácara que comprou que fica a 20 minutos da casa onde mora atualmente, na cidade de Londrina, no Paraná.

A Boiadeira celebrou bastante a conquista, porque vai voltar a andar de cavalo e poderá ficar ainda mais próxima dos animais que estavam na fazenda na qual ela morava, em Sete Quedas, Mato Grosso do Sul, que faz fronteira com o Paraguai, antes de começar a fazer sucesso no mundo da música.

“Comprei uma chácara! Gente, uma chácara! Eu não estava conseguindo ver o meu cavalo, porque ele estava muito longe. Agora, o meu cavalo vai vir para cá semana que vem. O mini boy e a mini vaca vão vir para cá, e eu vou comprar dois carneiros”, contou a cantora.

“Vou voltar a andar a cavalo! A gente vai fazer uma pista de três tambores. Vou voltar a andar a cavalo! Vou voltar a ver vaca, boi, vou ter carneiro de estimação”, completou a namorada do cantor sertanejo Gustavo Mioto.

Através de um vídeo que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, Ana mostrou o lado de fora da chácara, onde ficam os quartos, a garagem do buggy e até mesmo o estábulo no qual seu cavalo de estimação vai ficar.

VEJA! Ana Castela anuncia em seus storie que comprou uma chácara junto com Agroplay. pic.twitter.com/rHIdQlNDQt — Info Ana Castela (@infoanacastela) July 27, 2023

O lugar lindo ein! ✨️



📱| Ana Castela via Instagram Stories. pic.twitter.com/gETGaRgvLT — QG Ana Castela (@QGdaAnaCastela) July 27, 2023

Ana Flávia nesse buggy vai ser o perigo KKKKK!



📱| Ana Castela via Instagram Stories. pic.twitter.com/GA6SSXr6SJ — QG Ana Castela (@QGdaAnaCastela) July 27, 2023

Assumidos e felizes

O cantor sertanejo Gustavo Mioto não poderia estar mais apaixonado! De aliança e tudo, o gato está namorando a cantora Ana Casteladesde junho de 2023. E em entrevista ao podcast Pod Delas, ele falou sobre como se apaixonou pela dona do hit Pipoco.

Durante o programa, a apresentadora Bruna Unzueta perguntou para Mioto desde quando ele era apaixonado pela Ana. E o cantor não poupou detalhes sobre a sua história de amor! "Acho que foi no final do ano que vi que tinha [me apaixonado]", disse ele.

O sertanejo logo destacou que a namorado chamou sua atenção desde o primeiro momento. "É diferente quando a gente conhece alguém que você fala, uhm...", disse o cantor fazendo cara de interessado. "A gente vive em um meio muito sintético, que [as coisas] passam bem rápido. E ai quando chega um ser humano assim na sua frente, de cara você estranha, não é?"