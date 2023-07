Ana Castela desabafa sobre hate nas redes sociais: ‘Mundo tá acabando mesmo‘

Ana Castela compartilhou em seu Instagram o top 4 de motivos pelo quais ela é criticada na internet

Ana Castela, fez um desabafo nesta sexta-feira, 28, sobre os motivos que a levaram a sofrer hate. A cantora listou quatro acontecimentos e fatos de sua personalidade que geram incômodo em internautas. Sendo um deles o fato de ter mostrado a chácara que comprou com apenas 19 anos.

"O mundo tá acabando mesmo kkkk", escreveu ela no story. A artista ainda fez um "top 4" de críticas que já sofreu dos internautas: "Primeiro, porque eu tenho a voz grossa. Segundo, porque eu tenho espinha. Terceiro, porque eu li a letra de uma música no celular e quarto, porque eu postei a minha chácara", desabafou a sertaneja.

Ana explicou que a condição da pele se deve à falta de alguns cuidados essenciais: "Eu uso muita maquiagem e como mal. Então, comam bem e não usem tanta maquiagem", aconselhou. Apesar disso, a boiadeira, como é apelidada, contou que já trata o problema com uma especialista.

Ana Castela mostra detalhes de chácara que comprou perto de sua casa

Nesta quinta-feira, 27, a cantora Ana Castela usou suas redes sociais para mostrar o quão feliz está! A artista compartilhou com os internautas alguns detalhes da chácara que comprou que fica a 20 minutos da casa onde mora atualmente, na cidade de Londrina, no Paraná.

A Boiadeira celebrou bastante a conquista, porque vai voltar a andar de cavalo e poderá ficar ainda mais próxima dos animais que estavam na fazenda na qual ela morava, em Sete Quedas, Mato Grosso do Sul, que faz fronteira com o Paraguai, antes de começar a fazer sucesso no mundo da música.

“Comprei uma chácara! Gente, uma chácara! Eu não estava conseguindo ver o meu cavalo, porque ele estava muito longe. Agora, o meu cavalo vai vir para cá semana que vem. O mini boy e a mini vaca vão vir para cá, e eu vou comprar dois carneiros”, contou a cantora.

“Vou voltar a andar a cavalo! A gente vai fazer uma pista de três tambores. Vou voltar a andar a cavalo! Vou voltar a ver vaca, boi, vou ter carneiro de estimação”, completou a namorada do cantor sertanejo Gustavo Mioto.