Ana Castela rebate críticas após vídeo polêmico: "Eu sou um ser humano"

Ana Castela rebate críticas após vídeo polêmico; cantora foi acusada de estrelismo

A cantora Ana Castela publicou um desabafo nas redes sociais nesta quinta-feira, 20, no qual se pronunciou pela primeira vez sobre um vídeo polêmico que está circulando nas redes sociais. É que ela foi acusada de recusar fotos com crianças que eram suas fãs.

Preocupado com a repercussão do caso, ela resolveu se pronunciar. "Ontem, na hora de embora, eu consegui puxar duas crianças para dentro da minha van para conseguir tirar foto com elas. Mas não é sempre que eu consigo fazer isso", iniciou ela.

A sertaneja esclareceu que sabe que os fãs são fundamentais em sua carreira, mas que nem sempre é possível fazer tudo o que ela gostaria. "Eu sei quem me levou onde eu estou hoje, eu sei que são vocês. Mas gente, tirando uma artista, eu sou um ser humano também, não dá".

Ana Castela ainda desabafou sobre sua fama de antipática. "Me xingar é muito fácil. Então, eu vim falar isso porque eu sei que tem muitos artistas que levam fama de antipático por coisas que eles não têm culpa", pontuou. "Muitas vezes o pessoal briga comigo achando que sou eu quem não quero fazer as coisas e eu levo tudo sempre calada, eu fico quieta. Mas dessa vez eu vim falar para vocês, porque não é assim que funcionam as coisas", esclareceu.

Assunto mais que importante aqui.



Em relação a camarim, Não é a Ana que decidide quem vai atender ou não, não adianta ir reclamar ou xinga-la por algo que não é do alcance dela! Ana sempre atende todos com muito carinho e sempre interaje o máximo que pode nos shows. pic.twitter.com/kSxxbfDGd0 — QG Ana Castela (@QGdaAnaCastela) July 20, 2023

Assumidos e felizes

O cantor sertanejo Gustavo Mioto não poderia estar mais apaixonado! De aliança e tudo, o gato está namorando a cantora Ana Castela desde junho de 2023. E em entrevista ao podcast Pod Delas, ele falou sobre como se apaixonou pela dona do hit Pipoco.

Durante o programa, a apresentadora Bruna Unzueta perguntou para Mioto desde quando ele era apaixonado pela Ana. E o cantor não poupou detalhes sobre a sua história de amor! "Acho que foi no final do ano que vi que tinha [me apaixonado]", disse ele.