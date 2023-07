Assumidos, Ana Castela e Gustavo Mioto mostram alianças de namoro

Cantores Ana Castela e Gustavo Mioto, que assumiram o relacionamento em maio, exibem anel de compromisso nas redes sociais

Os cantores Ana Castela, de 19 anos, e Gustavo Mioto, de 26, oficializaram o namoro recentemente e estão usando alianças de compromisso! Na última terça-feira, 04, a artista exibiu os anéis nas redes sociais.

Os dois, que assumiram o relacionamento em maio após boatos de que estariam juntos desde o fim de 2022, surgiram a caminho de um show de Gusttavo Lima em Goiânia. Nos stories de seu Instagram, Ana brincou ao mostrar as alianças: "Para quem queria ver, olha que bonitinho".

No Dia dos Namorados, comemorado no dia 12 de junho, Ana e Gustavo trocaram declarações nas redes sociais. "Gato tem 7 vidas né? Então prepara as outras 6 porque a primeira já começou… Eu tô aqui pro caso de você cair, eu tô embaixo pra amortecer. Primeiro Dia dos Namorados de todos, Ana Flávia", escreveu o cantor. Depois, a cantora postou um vídeo em que os dois passam por uma transformação e surgem produzidos e celebrou. "Feliz primeiro Dia dos Namorados pra nós!", disse ela.

Confira as alianças de Ana Castela e Gustavo Mioto:

Gustavo Mioto se declara ao surgir em clima de romance com Ana Castela

O cantor Gustavo Mioto encantou os seguidores das redes sociais recentemente ao compartilhar um clique romântico ao lado de sua namorada, a cantora Ana Castela. Os dois, aliás, demoraram para assumir publicamente o romance.

No clique publicado no feed do Instagram, os dois artistas surgiram agarradinhos durante um passeio de barco, e Mioto aproveitou o registro para se declarar para a amada. "Encontrei uma sereia de chapéu em Maceió… amo você, Ana Flávia", disse ele.

Os internautas se derreteram com a foto do casal. "Lindos", disse a humorista Dani Calabresa. "Lindos demais", comentou a cantora Gabi Martins. "Gustavo se supera a cada dia nas declarações pra Ana Flávia", falou uma fã.