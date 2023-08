Marina Ruy Barbosa opina após polêmica de Ana Castela no Criança Esperança: "Eu vi"

Marina Ruy Barbosa opina sobre apresentação da cantora no palco do programa; veja

A atriz Marina Ruy Barbosa saiu em defesa de Ana Castela em um comentário nesta terça-feira, 8. É que a cantora foi criticada após sua apresentação no Criança Esperança. Logo no finalzinho, houve um problema no cavalo mecânico usado pela estrela.

Assistindo ao show direto do estúdio, a ruiva fez questão de dizer que as declarações que estão rolando não condizem com a verdade. Segundo a estrela, ela fez sim uma apresentação arrebatadora e demostrou todo o seu talento.

"Eu vi pessoalmente, ao vivo e ela arrasou. Na hora que foram tirar ela do cavalo, ela ainda tropeçou (porque era difícil de sair!) e mesmo assim continuou com todo seu brilho e talento. Ana, eu sou fã! Foi lindo te ver ontem arrasar no palco", declarou a ruiva em um comentário nas redes sociais.

Ana Castelachegou a desabafar nas redes sociais sobre o tema. "Fiquei muito nervosa. Em cima de um cavalo é muito diferente. Eu não consegui cantar, não consegui chegar no tom, mas foi muito legal, então, nesse momento, ter cantado bem ou não, não importa", disse.

Ainda recentemente, Ana Castela desabafou ao receber ataques nas redes sociais. Em outra ocasião, a famosa rebateu acusações de estrelismo e de não atender seus fãs."Eu sei quem me levou onde eu estou hoje, eu sei que são vocês. Mas gente, tirando uma artista, eu sou um ser humano também, não dá", falou.

Veja:

🚨VEJA: Mãe de Ana Castela se emociona ao ver show da filha no #CriançaEsperança.



pic.twitter.com/URGL8YdPxf — CHOQUEI (@choquei) August 8, 2023

Emocionada com o 'Criança Esperança'

Ana Castela falou sobre a emoção de estar ao vivo na Globo ao lado de cantores importantes da música brasileira. "Só de estar lá foi muito legal, muito bonito. Ao vivo, na Globo, em cima de um cavalo, depois, do nada, você pega e canta com o Chitãozinho e Xororó... É muita loucura!", comentou chorando.

"Eu não consegui chorar lá e eu tô chorando aqui agora. Bicho, cê tá doido. Que loucura que foi. Eu vi a Xuxa, eu vi a Eliana", falou muito emocionada com a oportunidade e reconhecimento alcançado.