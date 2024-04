Nova chance? Wanessa teria curtido festa ‘secreta’ ao lado de Dado Dolabella

Reconciliação? Wanessa teria sido vista ao lado do ex-namorado, Dado Dolabella, em festa de despedida do BBB 24, aponta colunista

Pouco tempo após deixar o Big Brother Brasil 24, Wanessa Camargo anunciou o término de seu relacionamento com Dado Dolabella. No entanto, parece que a cantora pode estar considerando dar uma nova chance ao amor. Isso porque ela foi vista curtindo uma festa secreta organizada por Yasmin Brunet na companhia de seu ex-namorado.

Segundo o colunista Léo Dias, Wanessa teria marcado presença acompanhada no evento de despedida do reality show da Globo. Inclusive, a possível reconciliação foi exposta por um dos convidados da festa, que publicou um registro em que a cantora aparece conversando com antigos colegas de confinamento, e um detalhe roubou a cena.

Ao fundo, é possível ver um homem de cabelos longos e braços tatuados conversando com outra pessoa. Logo, a silhueta foi identificada como do ator e cantor: “Wanessa Camargo e Dado Dolabella, ao que tudo indica, já estão juntos de novo. Com direito a flagra, eles estiveram na festa que Yasmin Brunet deu para os ex-BBBs”, o colunista apontou.

Vale lembrar que até o momento, Wanessa e Dado não se pronunciaram sobre o suposto flagra. Discretos desde o término do namoro, a cantora confirmou o ponto final em entrevista ao Fantástico, na Globo. Na ocasião, a ex-sister explicou o que levou o casal a se separar novamente após sua desclassificação do reality show.

"A gente terminou o relacionamento, tenho muito carinho por tudo o que vivi, mas agora eu preciso olhar para mim e para o meu trabalho. A gente não deixa de gostar, mas é quando a gente percebe que neste momento a gente precisa se olhar primeiro. Eu preciso me amar agora", declarou a filha de Zilu e Zezé di Camargo, sem se aprofundar no motivo do término.

No final do mês passado, Leo Dias também chegou a afirmar que o antigo casal teve uma recaída. De acordo com o jornalista, Wanessa passou a madrugada no apartamento de Dado, no centro da capital paulista. O imóvel foi adquirido recentemente pelo artista, que permanece em seu novo lar desde a entrada de sua ex-namorada no reality show.

Wanessa lançou música sobre cancelamento:

Na noite da final do BBB 24, a cantora Wanessa Camargo pegou todos de surpresa ao retomar a sua carreira de forma inesperada. A filha de Zezé Di Camargo lançou a música 'Caça Likes', que fala sobre a cultura do cancelamento e sua experiência com os ataques nas redes sociais após ser expulsa do reality show, além de revelar que está passando por uma ‘afrobetização’, entenda.