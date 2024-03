Wanessa Camargo e Dado Dolabella tiveram recaída, diz colunista

Segundo colunista, Wanessa Camargo e Dado Dolabella tiveram recaída após anunciarem seu término publicamente; saiba mais!

Poucos dias após anunciarem oficialmente seu término, a cantora Wanessa Camargo teve uma recaída em seu relacionamento com Dado Dolabella. Segundo o colunista Leo Dias, o ex-casal esteve junto na noite da última quarta-feira, 20, na casa do ator em São Paulo.

De acordo com o jornalista, a famosa, que recentemente foi expulsa do BBB 24, passou a madrugada no apartamento de Dado, no centro da capital paulista. O imóvel foi adquirido recentemente pelo artista, que permanece em seu novo lar desde a entrada de sua ex-namorada no reality show da Globo.

O anúncio do término de Wanessa Camargo e Dado Dolabella foi feito ao vivo no programa 'Fantástico', exibido no último dia 17. Em entrevista, a ex-BBB explicou o que levou o casal a se separar novamente após sua desclassificação do reality show.

"A gente terminou o relacionamento, tenho muito carinho por tudo o que vivi, mas agora eu preciso olhar para mim e para o meu trabalho. A gente não deixa de gostar, mas é quando a gente percebe que neste momento a gente precisa de olhar primeiro. Eu preciso me amar agora", declarou ela, sem se aprofundar no motivo do término.

Sonia Abrão dá opinião sobre término de Wanessa

No último dia 18, a apresentadora Sonia Abrão dividiu sua opinião sobre o fim do namoro de Wanessa Camargo e Dado Dolabella. A comandante do A Tarde É Sua falou sobre realmente ser verdade o término deles, já que existem alguns boatos de que seja mentira para abafar a situação no momento. Sonia então surpreendeu ao até dizer que Dado não é tão malvado quanto acredita que a artista seja.

"Podem me detonar, tem a história agora que ela e o namorado se separaram, mas olha, entre ver o que Wanessa aprontou no reality, entre ver o que ela tá fazendo aqui fora, se realmente esse rompimento aconteceu é livramento pro namorado, porque mesmo ele tendo a fama que ele tem, juro pra vocês, eu não sei se eles chega a ser tão malvado quanto ela foi, quanto demonstra ser com aquela aparência arrogante, aquela postura petulante diante da Renata Ceribelli", disparou a jornalista.