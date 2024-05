Neymar esclarece polêmica sobre privatizar praias após críticas de Luana Piovani

Neymar Jr. quer privatizar praias brasileiras? Equipe do jogador se manifesta sobre polêmica após confusão com Luana Piovani

Na quinta-feira, 30, Neymar Jr. se envolveu em uma polêmica ao detonar Luana Piovani em suas redes sociais. Isso porque a atriz havia criticado o jogador após descobrir seu envolvimento em um projeto imobiliário que poderia levar à privatização de praias brasileiras. Agora, o craque se manifestou para esclarecer a proposta controversa.

Através dos stories do Instagram, Neymar publicou uma nota preparada pela sua equipe para explicar detalhes do empreendimento imobiliário do qual é sócio, e que aborda a questão da suposta privatização das praias do nordeste brasileiro: “Recentemente o nome da nossa empresa foi associado às questões ligadas à PEC 03/2022”, iniciaram.

“Infelizmente em um contexto pejorativo e politizado. Nossa parceira DUE, responsável pelos empreendimentos imobiliários na região Nordeste, já se posicionou, demonstrando o cumprimento fiel às questões ambientais e de licenciamento dos seus projetos e, sobretudo, a total desconexão da sua iniciativa privada com a PEC 03/2022”, completaram.

Na sequência, a equipe afirmou que Túlio Gadelha, namorado de Fátima Bernardes, foi o responsável pelos rumores: “O Deputado Túlio Gadelha, que associou inicialmente no Plenário da Câmara os empreendimentos da DUE à PEC 03/2022, já foi acionado, informado em detalhes o equívoco que cometeu”, informaram.

"Ele compreendeu perfeitamente a ausência de ligação, seguido de um pedido de desculpas”, disseram na nota, que abordou ainda as críticas da atriz: “Por outro lado, infelizmente, de forma oportunista, leviana, desproporcional e irresponsável, a senhora com o nome de Luana Piovani utilizou suas redes sociais para atacar nosso cliente Neymar Jr”, completaram.

“Tentando associar sua imagem a um tema polêmico. Atacou sem propósito, criando conjecturas e elucubrações, inclusive com ataques pessoais e reputacionais. Nosso cliente Neymar Jr se pronunciou justamente para não dar voz e ouvidos a uma especulação desconexa, encerrando o assunto”, a equipe rebateu.

Por fim, eles afirmaram que medidas devem ser tomadas em breve: “Os devidos reparos, contudo, serão discutidos no palco e no momento adequados”, eles concluíram. Na sequência, a incorporadora responsável pelos empreendimentos também incluiu uma nota afirmando que não seria beneficiada ou impactada pelo projeto de lei.

“Como levianamente imputado por algumas pessoas em seus canais de mídia social e replicado em alguns veículos de comunicação”, disseram. Vale lembrar que a polêmica começou depois que Luana Piovani compartilhou as notícias de que o atleta seria a favor da privatização de praias no nordeste brasileiro e detonou o jogador de futebol.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NR Sports (@nrsports)

Neymar Jr ataca Luana Piovani:

Neymar Jr não gostou das críticas feitas por Luana Piovani e decidiu respondê-la nas redes sociais. A atriz detonou o jogador após saber que ele estava envolvido em um projeto imobiliário, sobre a possível privatização de praias brasileiras. Nesta quinta-feira, 30, o atacante do Al-Hilal e da Seleção Brasileira gravou alguns vídeos revoltado.

"Acho que abriram a porta do hospício e soltaram uma louca que não tira o meu nome da boca. Quem trabalha no hospício que ela estava, por favor, vai atrás dela, está complicado. Acho que ela está querendo alguma coisa comigo, não é possível. Quer ser famosa, filha? Seu tempo já foi”, ele disparou entre outras críticas.