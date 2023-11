Não foi a primeira vez! Relembre outras ocasiões em que Angélica e Luciano Huck abriram a intimidade

Angélica e Luciano Huck deram o o que falar na web ao compartilharem com Eliana comportamento de intimidade

Angélica e Luciano Huck deram o o que falar na web ao compartilharem comportamento de intimidade com Eliana. Durante o programa 50 e Tanto, os dois revelaram que mexem no celular um do outro e causaram estranhamento na apresentadora. Essa, porém, não foi a primeira vez que o casal se abriu para o público. Relembre outras ocasiões que Angélica e Luciano Huck abriram a intimidade.

No dia dos namorados deste ano, Angélica decidiu abrir sua intimidade com o marido e mostrar nas redes sociais como comemorou a data com muito romance. Nos cliques publicados pela apresentadora, Luciano Huck aparece em uma praia deserta com um grande coração na areia. "E o dia foi de amor, muito amor! Vamos seguir assim, sempre! De mãos dadas. Ao infinito e além", declarou Angélica.

Outra ocasião em que a apresentadora também abriu a intimidade da família com Luciano Huck foi no Dia das Mães. Angélica recebeu uma carta especial da filha, Eva, e compartilhou as palavras de carinho da pequena com seus seguidores. "Mãe, é só paixão. Mãe, você é incrível. E é verdade… Você sempre vai ser meu raio de sol! Você torna minha vida melhor, que sorte a minha! Na hora do parto você foi forte e não desistiu. Minhas bochechas doem de tanto rir, de te ver em tantos momentos, de tantas gargalhadas… dói minha barriga. O amor de mãe é inspirador, e tenha certeza que é amor", dizia a publicação.

Leia também: Paolla Oliveira e outras famosas usaram looks caríssimos no aniversário de Angélica; saiba valores

Caçula da família, Eva ainda ganhou outro momento de intimidade compartilhado pela mãe. Em 2020, Angélica flagrou o filho mais velho, Joaquim, auxiliando de forma carinhosa a irmã caçula, Eva, na lição de casa, e aproveitou para publicar o registro nas redes sociais. "Muito amor por aqui", escreveu na legenda do post.