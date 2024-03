Nanda Costa declara que maternidade mudou sua percepção de Dona Lurdes: ‘Passei a dar mais valor’

Durante a pré-estreia de Dona Lurdes, o filme, a CARAS Brasil conversou com a atriz Nanda Costa que compartilhou sobre maternidade e retorno ao cinema

A mãe que emocionou o Brasil está de volta! Na última quinta-feira, 28, aconteceu, no Rio de Janeiro, a pré-estreia do longa Dona Lurdes, o filme, que reuniu o elenco da produção e vários artistas. A CARAS Brasil marcou presença e conversou com a atriz Nanda Costa (37), ela comentou sobre o filme e sua experiência com a maternidade: "Passei a dar mais valor".

A história é uma adaptação da novela Amor de mãe (2019). Quando estreou na primeira versão, Nanda ainda não era mãe, agora, ela acredita que a maternindade mudou sua percepção sobre a trama: "Eu acho que eu passei a dar mais valor a Dona Lurdes, ser mais fã e admirar ainda mais a personagem".

Em junho de 2021, Nanda anunciou sua gravidez de gêmeas, ela compartilhou com o público e os fãs quando já estava com cinco meses de gestação. As meninas nasceram em outubro do mesmo ano frutos do casamento com a musicista Lan Lanh.

Durante a conversa, Nanda aproveitou para elogiar o trabalho de Regina Casé (70). Na trama, elas vivem mãe e filha:"Eu já sou completamente apaixonada pela Regina, eu acho que ela é uma das melhores atrizes que nós temos, ela é engraçada, ela é divertida. Muito bom trabalhar com ela", comenta.

A atriz também declarou que está muito empolgada por retornar ao cinema: "Muito feliz com essa volta. Como não ficar, voltar ao cinema em um país que é tão difícil e poder contar essa história com uma personagem com tanto amor, com tanta gente que eu amo, é um luxo!", finaliza.

Do cinema ao streaming

No dia 11 de abril, a série Justiça, do Globoplay, retorna com sua segunda temporada após um período de seis anos. Nanda Costa é um dos destaques da história onde intepreta Milena, uma aspirante a cantora que vive um romance com a empresária Jordana(Paolla Oliveira).