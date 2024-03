Evandro Mesquita confessa que ficou tenso ao se assistir pela primeira vez em Dona Lurdes, o filme

Par romântico da personagem de Regina Casé, em Dona Lurdes, o filme, Evandro Mesquita revela a CARAS Brasil o que sentiu ao assistir a produção pela primeira vez

O elenco de Dona Lurdes, o filme se reuniu, na noite da última segunda-feira, 25, no Rio de Janeiro, para a pré-estreia da produção dirigida por Cristiano Marques. Os famosos e seus convidados assistaram pela primeira vez ao longa, uma comédia que traz o retorno triunfal de Regina Casé (70) como a matriarca vivida por ela na novela Amor de Mãe (2019). A CARAS Brasil esteve presente no evento e conversou com o ator e cantor Evandro Mesquita (72), que faz o papel do doce Mário Sérgio, namorado de Lurdes. Assim que saiu da sala de cinema, e encantado com o resultado do trabalho, o artista confessa: "Fiquei tenso por ser uma coisa tão longe de mim. Adorei".

Inspirado no livro Diário da Dona Lurdes, de Manuela Dias, que também assinou o roteiro da trama da TV Globo, o longa - que estreia dia 28 nos cinemas - é um spin-off da história que foi ao ar na televisão. De forma muito leve e divertida, o filme mostra como Lurdes, depois de enfrentar a síndrome do ninho vazio quando os filhos saíram de casa, deu a volta por cima e passou a aproveitar ainda mais a vida.

"Fiquei tenso por ser uma coisa tão longe de mim. E ter essa coisa de segurar as emoções, sabe? Em alguns momentos, deu vontade de construir uma piada e tal, mas ele (Mário Sergio) é um personagem sensível, muito legal ter assistido. Gostei e fiquei feliz com o resultado", diz Mesquita, que pela primeira vez, atua no cinema ao lado da amiga de longa data. "A gente era do mesmo grupo de teatro , o Asdrúbal (Asdrúbal Trouxe o Trombone é nome de um grupo teatral brasileiro, dos anos 1970, de estilo cômico e anárquico). Já trabalhei muito com ela, só que mais no teatro", emenda.

No elenco também estão Chay Suede, Juliano Cazarré, Jéssica Ellen, Nanda Costa e Thiago Martins, que retornam interpretando os filhos de Lurdes. Clara Galinari volta como a neta Brenda e Enrique Diaz, como Durval. No ar na novela Família é Tudo, Arlete Salles (85) também se juntou aos colegas no filme, que conta também com participação especial de Ana Maria Braga, Humberto Carrão, Ailton Graça e o cantor João Gomes.

“Foi muito bacana filmar com este elenco. Cheguei depois, estava todo mundo com uma energia maravilhosa. E espero que o público curta bastante", finaliza Evandro Mesquita.