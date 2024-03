Regina Casé quer inspirar outras mulheres com Dona Lurdes, o filme: 'Uma vitória do público'

Durante a pré-estreia do longa, no Rio de Janeiro, a CARAS Brasil conversou com a atriz Regina Casé, que compartilhou suas expectativas com Dona Lurdes, o filme

A mãe que emocionou o Brasil está de volta! Nesta quinta-feira, 28, aconteceu, no Rio de Janeiro, a pré-estreia do longa Dona Lurdes, o filme, que reuniu o elenco da produção e vários artistas. Protagonizado por Regina Casé (70), a história é uma adaptação da novela Amor de mãe (2019). A CARAS Brasil marcou presença no evento e conversou com a atriz, que compartilhou sobre o retorno: "Uma vitória do público".

Regina comenta sobre o sucesso da narrativa: "Ela não está mais na categoria personagem. Todos mundo estava com saudade dela. Quem está com saudade, vai me ver nas telas. Isso é uma vitória do público".

"Adorei matar a saudade dos meus filhos e família, da Dona Lurdes. Eu acredito que era a pessoa que mais estava com saudade dela. Agradeço sempre a Manuela [autora] e a todos que acreditaram que a Dona Lurdes podia virar não só um filme, mas também uma pessoa", declara.

O longa começa quando o último filho da personagem principal, que ainda morava com ela, decide sair de casa e morar sozinho. Nesse momento, a protagonista sofre da síndrome do ventre vazio e é encorajada por sua vizinha a viver sua vida e procurar um novo amor.

Durante a conversa, Regina menciona que espera inspirar outras mulheres com a história de Lurdes: "Acho que para algumas mulheres, quando os filhos saem de casa, elas acham que acabou tudo. Ela mostra que não, está só começando outra coisa".

"Foi muito interessante o jeito que a gente se encontrou, sem contar as surpresas maravilhosas que vocês vão ver. Foi muito quente emocionalmente. A dona Lurdes sofreu muito no amor de mãe [novela]. Esse momento é de alegria e vai inspirar muitas mulheres. Tomara que elas se divirtam. Não vi nada do filme, então tomara que a gente se divirta juntos", declara.

Série da Dona Lurdes

O filme ainda nem estreou e Regina comenta que recebe diversos comentários pedindo uma série: "Qualquer coisa que eu postava da Dona Lurdes todo mundo nas redes sociais pedia o filme ou série. Já estão reclamando que deveria ser a série, o seriado, a Grande Família da Dona Lurdes. Agora ela está pensando nela. Ela achou que ia ficar esquecida, mas deu uma virada que vocês vão ver", finaliza.