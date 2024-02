Regina Casé revela motivo da deficiência auditiva da filha

Em gravação no Domingão com Huck, Regina Casé relembra a história de quando a filha, Benedita, perdeu a audição logo após o nascimento

A apresentadora Regina Casé relembrou um drama pessoal durante o programa Domingão com Huck, da Globo. Ela participou do quadro Linha do Tempo em homenagem aos seus 70 anos de idade e falou sobre sua filha, Benedita.

Na atração, ela contou a história de quando a filha perdeu a audição. A jovem possui deficiência auditiva desde que era um bebê por causa dos remédios que tomou depois do nascimento.

"A Benedita nasceu ouvinte e ela ficou surda. Ela teve uma perda auditiva muito grave e que, hoje em dia, a gente lida bem, mas no começo era difícil pra caramba. No nascimento, tivemos várias questões e um descolamento de placenta, e ela tomou muito antibiótico. Então, a lesão no nervo auditivo dela foi por remédio. Então era muito difícil de aceitar que um bebê daquele tamanho, forte, tinha nascido ouvinte e tudo, passasse por isso. E eu também, o parto não foi levado de uma maneira que deu certo”, disse ela.

Então, a artista destacou o vínculo de mãe e filha que construiu com a herdeira ao longo da vida. "Todo dia eu olhava para ela e não sabia se ia dar, se ela ia sobreviver. Mas a gente se agarrou de um jeito que nunca mais a gente soltou. A gente criou um vínculo. E eu tinha medo de ser mãe, eu achava que não seria boa mãe. Depois que a gente vê no que ela deu”, afirmou.

Regina Casé deixou a Globo em 2023

A atriz Regina Casé anunciou em dezembro de 2023 que encerrou seu contrato fixo com a Globo. No time de estrelas da emissora há mais de 40 anos, ela agora só vai ganhar por obra trabalhada.

Nos últimos cinco anos, uma grande reestruturação no modelo de contratos tem mudado a relação dos artistas com o canal. "Estou na Globo há mais de 40 anos, nunca deixei de trabalhar, tanto dentro como fora da emissora, quando em cinema e teatro. De lá para cá, vivi diversos momentos, diversas mudanças de gestão, formas de trabalhar e fazer. Encaro com muita naturalidade cada um desses momentos", contou ela ao jornal 'O Globo'.

A atriz esclareceu que após a mudança ainda segue com ao menos dois projetos engatilhados. "Houve uma mudança no modelo de contrato da Globo, mas é como se não houvesse, porque continuo trabalhando aqui e fora. Fechamos o ano com um sucesso estrondoso da Zoé em "Todas as flores" e com a volta de Dona Lurdes, que, de tão querida, seguiu a vida, de uma novela para um filme, que será lançado ano que vem no cinema e em todas plataformas da Globo. Também começo 2024 com dois novos projetos já programados na própria TV Globo. Continuo também com projetos fora, agora até com mais flexibilidade, dentre eles três filmes, todos já com data marcada para rodar. É a vida sendo vida. E que a vida, vida seja", declarou.