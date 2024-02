Regina Casé reúne famosos em sua festa de aniversário

Regina Casé usa look personalizado em sua festa de aniversário de 70 anos e recebe convidados famosos. Veja as fotos

A atriz e apresentadora Regina Casé comemorou o seu aniversário de 70 anos de idade neste domingo, 25. A estrela reuniu sua família e seus amigos em uma festa memorável na quadra da escola de samba Mangueira, no Rio de Janeiro.

Na entrada do evento, ela mostrou o seu look personalizado. A musa usou um conjunto de saia e camisa com estampa feita com fotos de sua família, incluindo os filhos e o neto. Inclusive, a família também usou looks feitos com a mesma estampa.

Entre os convidados, ela recebeu um time de amigos famosos, como Adriana Esteves, Fátima Bernardes, Preta Gil, Carolina Dieckmann e muito mais.

Veja as fotos:

Fotos: Webert Belicio / Agnews

Regina Casé revela problema de saúde

Regina Casé usou as redes sociais para revelar aos seguidores das redes sociais que teve um problema nos olhos durante o período das festas de fim de ano. No vídeo publicado no feed do Instagram, a atriz contou que sofreu uma lesão na córnea devido ao uso de uma cola de cílios.

"Tive um troço muito brabo no olho. Eu tinha feito um evento de horas e foi aplicada uma cola de cílio — tome cuidado com isso —, que entupiu todas essas saidinhas. Meu olho parou de lubrificar e um pedaço da cola ficou colado no meu olho, na córnea. Tive uma lesão química na córnea, mas nada disso parecia que estava acontecendo, só que eu estava com um terçol", explicou.

Quando essa situação ocorreu, Regina estava em Nova York, nos Estados Unidos, e revelou que chegou a ficar sem enxergar por dois dias. "Foi piorando, e o ar frio, o aquecimento, o avião, meu olho ficou absolutamente seco. Fui cinco vezes ao oftalmologista lá... Foram cinco dias, sendo que dois dias eu fiquei sem enxergar, tudo embaçado. Eu lavava o olho, fazia tudo e não enxergava. Fiquei desesperada, é um pesadelo", desabafou.

Na legenda da postagem, a atriz deu detalhes sobre seu problema na visão. "Hoje foi dia de pedir proteção à Santa Luzia. Eu tive um problema nos olhos que, felizmente, era reversível, mas foi muito assustador para mim. Depois de um final de ano difícil por muitos motivos, viajei e lá fora deu ruim. Não contei aqui na época porque era Natal e Ano Novo e queria levantar o astral, meu e de vocês", disse ela na legenda do vídeo.