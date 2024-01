Regina Casé revela lesão no olho após uso de cola de cílios: "Sem enxergar"

A atriz Regina Casé revelou aos seguidores das redes sociais que sofreu uma lesão na córnea após o uso de uma cola para cílios

Regina Casé usou as redes sociais para revelar aos seguidores das redes sociais que teve um problema nos olhos durante o período das festas de fim de ano. No vídeo publicado no feed do Instagram, a atriz contou que sofreu uma lesão na córnea devido ao uso de uma cola de cílios.

"Tive um troço muito brabo no olho. Eu tinha feito um evento de horas e foi aplicada uma cola de cílio — tome cuidado com isso —, que entupiu todas essas saidinhas. Meu olho parou de lubrificar e um pedaço da cola ficou colado no meu olho, na córnea. Tive uma lesão química na córnea, mas nada disso parecia que estava acontecendo, só que eu estava com um terçol", explicou.

Quando essa situação ocorreu, Regina estava em Nova York, nos Estados Unidos, e revelou que chegou a ficar sem enxergar por dois dias. "Foi piorando, e o ar frio, o aquecimento, o avião, meu olho ficou absolutamente seco. Fui cinco vezes ao oftalmologista lá... Foram cinco dias, sendo que dois dias eu fiquei sem enxergar, tudo embaçado. Eu lavava o olho, fazia tudo e não enxergava. Fiquei desesperada, é um pesadelo", desabafou.

Na legenda da postagem, a atriz deu detalhes sobre seu problema na visão. "Hoje foi dia de pedir proteção à Santa Luzia. Eu tive um problema nos olhos que, felizmente, era reversível, mas foi muito assustador para mim. Depois de um final de ano difícil por muitos motivos, viajei e lá fora deu ruim. Não contei aqui na época porque era Natal e Ano Novo e queria levantar o astral, meu e de vocês", disse ela na legenda do vídeo

Ela ainda contou que seu genro, João Pedro Januário, também teve um problema na visão. "João teve também uns tempos atrás um acidente na vista, mas muito mais grave, seu olho esquerdo foi atingido durante um show por um objeto saído do canhão de papel picado e infelizmente perdeu a visão central, deste lado, irreversivelmente, mesmo depois de uma cirurgia… Nós dois estávamos devendo essa visita à Santa Luzia! Fomos agradecer, pois mesmo com os sustos grandes ou pequenos que a gente levou continuamos "vendo a vida com bons olhos" e achando ela bonita!".

Confira o vídeo completo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regina Casé (@reginacase)

Regina Casé deixa a Globo após 40 anos

A atriz Regina Casé anunciou o fim do seu contrato fixo com a Globo. No time de estrelas da emissora há mais de 40 anos, ela agora só vai ganhar por obra trabalhada. "Estou na Globo há mais de 40 anos, nunca deixei de trabalhar, tanto dentro como fora da emissora, quando em cinema e teatro. De lá para cá, vivi diversos momentos, diversas mudanças de gestão, formas de trabalhar e fazer. Encaro com muita naturalidade cada um desses momentos", contou ela ao jornal 'O Globo'.

"Houve uma mudança no modelo de contrato da Globo, mas é como se não houvesse, porque continuo trabalhando aqui e fora. [...] Começo 2024 com dois novos projetos já programados na própria TV Globo. Continuo também com projetos fora, agora até com mais flexibilidade, dentre eles três filmes, todos já com data marcada para rodar. É a vida sendo vida. E que a vida, vida seja", declarou. Confira o anúncio na íntegra!