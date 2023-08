Filhas gêmeas de Nanda Costa roubam a cena em passeio com a mãe

Nanda Costa curte passeio no shopping com as filhas gêmeas e a babá no Rio de Janeiro e as meninas esbanjam fofura

A atriz Nanda Costa aproveitou uma tarde de folga para curtir um passeio com as filhas gêmeas, Kim e Tiê, frutos do casamento com a musicista Lan Lanh. Na última quarta-feira, 9, ela foi flagrada com as herdeiras e a babá delas em um shopping no Rio de Janeiro.

O quarteto foi fotografado ao sair de uma loja de brinquedos e as meninas esbanjaram fofura. Simpáticas, as gêmeas mandaram beijos e acenaram para os paparazzi e de plantão enquanto eram observadas pelo olhar atencioso da mãe coruja.

Vale lembrar que Nanda Costa acaba de finalizar as gravações da segunda temporada da série Justiça, do Globoplay, na qual contracenou com Paolla Oliveira.

Fotos: Adão / AgNews

Nanda Costa e Paolla Oliveira nos bastidores de nova série

As atrizes Paolla Oliveira e Nanda Costa deram o que falar nas redes sociais nesta semana ao compartilharem fotos ousadas na cama. As duas se divertiram nos bastidores das gravações da série Justiça 2, de Manuela Dias, para a Globo.

Nas imagens, as estrelas posaram embaixo dos lençóis e encantaram os fãs com as brincadeiras entre uma cena e outra. “É exatamente o que vocês estão pensando... Um feliz encontro no trabalho e na vida. Com admiração e muito afeto. Obrigada por tudo, parceira Nanda Costa”, disse Paolla.

E Nanda completou com uma mensagem nos comentários. “Elevou em grau máximo a referência do que é parceria. Você é foda, Pá. Cada dia mais fã. Beijos e até amanhã de manhã”, escreveu.

Na história, Nanda Costa interpreta Milena, uma mulher que é presa por causa de uma morte, que, na verdade, foi cometida por Jornada (Paolla Oliveira), uma empresária do ramo musical. Ao sair da cadeia, ela vai atrás da rival e começa a chantageá-la.