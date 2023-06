MC Daniel se irrita com pergunta de jornalista sobre Mel Maia

Cantor de funk MC Daniel perde paciência após jornalista insistir em pergunta sobre ex-namorada do artista, Mel Maia

Parece que o assunto do término com a atriz Mel Maia ainda é um assunto delicado para o cantor de funk, MC Daniel. Durante um evento que aconteceu no Copacabana Palace, na cidade do Rio de Janeiro, o artista se irritou com o jornalista Lucas Pasin, que insistiu diversas vezes em fazer o funkeiro falar sobre a ex-namorada.

Quando Lucas pergunta se Daniel não queria falar sobre a ex-namorada, o jornalista toma uma resposta para lá de ácida do cantor, que ficou bastante alterado com a insistência. “Você perguntou, eu não falei e você perguntou de novo. Qual você acha que é a resposta?”, disparou, completando que o jornalista só queria ‘viralizar e ficar famoso’.

Mas, no final, Daniel acabou cedendo e respondendo sobre sua ex-namorada, falando que deseja tudo de bom para Mel, sem entrar em detalhes sobre sua relação após o término. “Deus abençoe. Mel, você é linda, maravilhosa e merece ser feliz”, afirmou o cantor de funk.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Mel Maia surge ao lado de MC Daniel e avisa: ‘Mostrando as talaricas’

Mesmo após o término, Mel Maia e MC Danielcontinuam bastante próximos por conta da amizade criada. Na última segunda-feira, 26, os dois apareceram juntos em um vídeo no qual ela mandou um recado para as pessoas que estão dando em cima dele.No registro publicado na conta oficial de Maia no Tik Tok, o ex-casal aparece mexendo no celular do cantor, enquanto a atriz faz cara de surpresa com um filtro divertido: "Eu e meu best que é meu ex me mostrando TODAS as tentativas das talaricas", Mel revelou o motivo do espanto na legenda do vídeo e acrescentou algumas risadas. O termo popular ‘talarico’ tem diferentes significados, mas pode representar alguém que está demonstrando interesse em uma pessoa comprometida ou que está interessada no cônjuge de um amigo próximo.